Día de los Inocentes: 4 bromas que salieron muy mal

Se dice que “entre broma y broma, la verdad se asoma”, aunque a veces no de la mejor manera. Este 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes y aunque existen ‘chascarrillos’ que causan gracias también hay algunos que pueden salir peor de lo que se esperaba.

El Día de los Santos Inocentes se celebra a causa del cristianismo y en ese día se acostumbra ofrecer regalos y comida al niño Jesús, así como jugarle bromas a las personas, a quienes se les llama ‘inocentes’.

Fuera de Hispanoamérica, la tradición de engañar o molestar a las “inocentes palomitas” suele celebrarse a principios del mes de abril; sin embargo, en ciertas ocasiones las situaciones se han salido de control.

Invasión extraterrestre

En 1938, el actor Orson Welles alertó a la población estadounidense con una transmisión de radio en la que, al contar una historia de Halloween, confundió a los radioescuchas haciéndoles pensar que había una invasión alienígena.

Desde aquel momento, la situación se ha recreado por distintas personas que lo han empleado en las fechas del Día de Inocentes, como en 2010, cuando el periódico Al Ghad publicó un artículo el 1 de abril en el que aseguraba el avistamiento de una nave alienígena en Jordania.

El anuncio alertó al público general que hasta el alcalde del pueblo Jafr, Mohammed Mleihan, mandó tropas a investigar. Por supuesto que no había ningún tipo de visitantes de otro mundo y el medio aclaró la situación.

Broma de la empresa Havanna en Argentina

Es costumbre que en esta fecha algunas empresas lancen algún tipo de broma, pero a veces eso puede jugar en su contra. Eso le sucedió el año pasado a la empresa argentina de chocolates Havanna.

Aquel día la empresa lanzó un tuit en el que aseguró que estarían regalando una caja llena de sus productos a las personas que no recibieron regalo de Navidad y que respondieran con su Código Único de Identificación Laboral (CUIL).

¡Para los que lo pidieron! Si en tu trabajo no recibiste caja navideña, dejanos tu CUIL y te mandamos una Caja Havanna. pic.twitter.com/cj1RMFiR7D — Havanna Argentina (@Havanna_arg) December 28, 2021

Momentos después de que algunos internautas tomaran la oferta y pusieran su CUIL, la empresa lanzó un mensaje donde aseguraba que se trataba de un chiste.

“¡Feliz día de los inocentes! Ahora en serio. Entre los copados que participaron, ¡vamos a sortear 5 Cajas!”, escribió la empresa; sin embargo, los seguidores no se tomaron a la ligera la broma y comenzaron a reclamar al punto en el que Havanna Argentina pidió disculpas y aseguró que entragaría el regalo a las personas que respondieron al primer tuit.

Broma de renuncia

En 2021 una persona bromeó con renunciar en su trabajo en esta fecha. En un video de Tik Tok, el internauta @SoyArielRM grabó el momento en el que le dijo a su empleador que se iba de la empresa, pero ‘le salió el tiro por la culata’, ya que al decirle a su jefa que no era en serio, todo se volvió realidad.

“Solo quería comentarte que el viernes es mi último día de trabajo con ustedes”, dijo el usuario; “El viernes me avisas para que pases a recursos humanos”, explicó la jefa y en ese momento él reveló que no era en verdad; sin embargo la empleadora no se lo tomó de gracia y le dio un contundente mensaje.

“¡Qué triste, Ariel! Nosotros somos una empresa seria. Entonces no te preocupes, el viernes te espero para firmar los papeles”.

Bromas a parejas en Tik Tok

Durante el Día de los Inocentes de 2021, en Tik Tok se viralizó una tendencia en la que algunos usuarios grabaron la reacción de su pareja al decirles que iban a terminar.

Muchos de los clips eran conversaciones de chat en las que el perpetuador de la broma comenzaba con la frase “te tengo que decir algo”.

Varios casos terminaron en carcajadas por parte de ambos, pero en otros no salió tan bien con mensaje de respuesta como “luego te hablo”.