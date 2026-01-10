Noroña responde a críticas por viajar en categoría ejecutiva desde Roma: ‘No existe primera clase’

Gerardo Fernández Noroña afirmó que no existe la primera clase en vuelo de Europa a México para defenderse de las críticas. (Cuartoscuro)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió a las críticas que recibió en redes sociales tras ser captado en clase ejecutiva durante su regreso de Roma a la Ciudad de México.

Fernández Noroña sostuvo que no existe la primera clase en las aerolíneas que cubren rutas entre Europa y México. Afirmó que, como ocurrió cuando viajó a París en su etapa como presidente del Senado, lo correcto es referirse a la categoría como clase ejecutiva, por las comodidades que ofrece en comparación con la clase turista.

“No merecen ninguna respuesta estos intrigantes, faltos de respeto, ya no tienen ningún límite de nada. Simplemente, como dije cuando viajé a París, no existe la primera clase, ni Air France ni Aeroméxico tienen primera clase”, dijo durante una transmisión en redes sociales.

El legislador se negó a profundizar en la polémica, al considerar que no se trata de un tema relevante frente a asuntos como el reconocimiento de la reducción del 40 por ciento en los homicidios entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Solo Premier One ofrece asientos totalmente reclinables

Al consultar vuelos de Aeroméxico y comparar las amenidades por categoría, Premier One es la única clase que ofrece asientos totalmente reclinables, como se aprecia en la imagen difundida del senador.

En contraste, la tarifa clásica no incluye ese nivel de comodidad, de acuerdo con la información pública disponible en el sitio oficial de la aerolínea mexicana.

Comparación de las "amenidades" de los vuelos a Roma desde la Ciudad de México. (Capturas de Pantalla)

Fernández Noroña afirma vivir en la justa medianía

El senador enfrenta diversas polémicas por presuntamente no ajustarse a los principios de austeridad republicana que Morena promueve desde su dirigencia nacional, orientados a mantener una vida sin lujos.

Tras las críticas y luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió a los representantes del partido apegarse a los principios del movimiento, Fernández Noroña sostuvo que vive en la justa medianía.

“Juárez fue muy claro sobre la decorosa medianía, ¿o cómo decía? Es con base en tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto”, declaró en agosto de 2025.

El senador argumentó que, si los viajes y los objetos de lujo se adquieren con su salario y sin incurrir en algún delito, no existe motivo para cuestionar su disfrute.

Sin embargo, ante señalamientos por excesos de otros representantes de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró un llamado a todos los funcionarios públicos para ejercer el poder con “humildad, sirviendo siempre al pueblo”.