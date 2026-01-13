‘Celebra el 69′: Félix Salgado recibe condones con retardante por su cumpleaños; ‘no le veo la indecencia’

‘¿Se va a poner buena la fiesta?’ Félix Salgado Macedonio, senador de Morena que aspira a gobernar Guerrero nuevamente, compartió una polémica foto de sus regalos de cumpleaños, entre ellos, preservativos con retardante.

El morenista, que cumplirá 69 años el miércoles 14 de enero, agradeció por los regalos que le dieron sus seguidores y amigos, desde un pastel de parte de la organización Perritos Felices, hasta un kit de higiene personal, un vino, ropa interior, y lo que sería un decantador de vino con forma de toro.

Fue entre el kit de higiene que apareció un paquete de condones con retardante, y ante las críticas, el funcionario borró la publicación de sus redes sociales.

Como respuesta, Félix Salgado Macedonio comentó en una transmisión en vivo que se trató de “un regalo muy chistoso”.

“Hace rato, una compañera me trajo un regalo muy chistoso: pasta dental, cepillos, rastrillos, desodorantes, jabones y una cajita de condones. Y a mí no se me hizo mal, digo, es un preservativo que usan generalmente los jóvenes o quienes están activos sexualmente”, justificó Salgado Macedonio respecto al posteo.

Félix Salfgado Macedonio borró la publicación en la que compartió sus condones como regalo de cumpleaños. (Facebook: Félix Salgado Macedonio)

Luego admitió que él ya es un adulto mayor; sin embargo, aseguró que el paquete de condones con retardente viene de que cumple 69 años, número “cabalístico” que hace referencia popularmente a las posiciones sexuales del Kamasutra.

“Se le hizo fácil ponerlo ahí. Yo, como no soy malpensado, lo subí a mi face. ¡No, hombre! La regañadera que traigo ahí porque subí eso ‘indecente’. No le veo nada de incedencia, al contrario, hay que prevenir, y dije, vamos a fomentar la cultura de la prevención”, mencionó el senador de Morena.

También reclamó que se volvió tendencia en las redes sociales por recibir un regalo “indecente”, y preguntó a sus invitados si era indecente, a lo que le respondieron que no.

Félix Salgado Macedonio, exgobernador de Guerrero acusado de agresión sexual contra Basilia Castañeda, aseguró que él ya se retiró de la vida sexual, y reiteró que tiene una abstinencia total y “que ya enterró el hacha”.

Finalmente, reconoció que no puede recibir regalos mayores a los 2 mil pesos, y que no puso dinero para las celebraciones en las que estuvo el lunes 12 y este martes 13 de enero.