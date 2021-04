Morena da por muerta a quien acusó a Félix

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena archivó la denuncia interna presentada por Basilia Castañeda Maciel en contra de Félix Salgado Macedonio por presunta violencia sexual, al dar por muerta a la víctima y considerar que el morenista ya no era candidato cuando se interpuso.

Ante ello, Basilia Castañeda acusó, mediante un comunicado, que la resolución se puede considerar “como una amenaza de muerte emitida por Morena a través del órgano que debía garantizar el acceso a la justicia intrapartidaria”.

El procedimiento sancionador ordinario CNHJ-GRO-029/2021, fechado el 16 de abril, fue sobreseído por la Comisión Nacional de Honestidad Justicia al considerar, entre otros argumentos, que el 25 de marzo el Consejo General del INE resolvió “la cancelación de la candidatura de varios ciudadanos postulados por Morena, entre ellos el C. J. Félix Salgado Macedonio. Dando así que el demandado del presente juicio, no es ya, candidato a la gubernatura de Guerrero”.

Además, en el documento, aprobado por unanimidad, se da cuenta que “en fecha 14 de noviembre del 2020 a través de redes sociales se dio a conocer el sensible fallecimiento de la parte actora”.

En su queja, Castañeda Maciel planteó tres agravios: violencia de género, fama pública de Félix Salgado y la postulación de éste como candidato, de los cuales la Comisión Interna de Morena consideró infundados e improcedentes los dos primeros desde el 27 de febrero.

Basilia Castañeda puntualizó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia trata de argumentar que ya no hay problema y archiva el procedimiento, siendo que no investigó ninguno de los puntos que solicitó, y que la resolución del INE sobre la candidatura de Salgado Macedonio aún no está firme pues debe resolver, en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Basilia no ha muerto. Tampoco ha renunciado a la investigación penal, que sigue a cargo de lo que las autoridades penales decidan investigar. Basilia Castañeda continúa exigiendo justicia, pues no se trata de un tema personal con Félix Salgado, se trata de que Morena, como partido, cumpla con los principios y estatutos que aprobó ante toda su militancia”, se indicó.