Caso Marilyn Cote: ¿Cuántos años puede pasar en la cárcel la falsa psiquiatra de Puebla?

El caso de Marilyn Cote, la polémica abogada que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, finalmente llegó a las autoridades, luego de que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado (DEPRIS) clausurara su consultorio, ubicado en el Hospital Fifty Doctors, en las llamadas Torres Médicas.

Cote, quien dice ser doctora en neurociencia, neuropsiquiatría y neuropsicología, fue ‘desenmascarada’ mediante un hilo de X por parte de la cuenta Charlatanes Médicos, el cual expuso las recetas de la supuesta psiquiatra con cédulas falsas, títulos inventados y montajes fotográficos que se han vuelto virales en las redes sociales.

¿Cuántos años de cárcel podrían darle a Marilyn Cote?

Durante la suspensión de su consultorio, las autoridades poblanas informaron que encontraron un sin fin de irregularidades, entre ellas, que el lugar no contaba con aviso de funcionamiento. Además, la empresa Fifty Doctors, de la que Cote presumió ser socia, se deslindó de la mujer asegurando que no es su accionista y que no tienen ninguna relación con ella.

A través de un comunicado, advirtieron que procederán legalmente en su contra:

“Señalamos que procederemos en contra de dichos ilícitos, tomando las medidas correspondientes para interponer las reclamaciones judiciales y administrativas necesarias”, dijo Fifty Doctors en su mensaje.

Buen día, sobrinos. Hoy les traigo un caso bieeeen jugoso de otra #charlatana



Para variar, en #Puebla...



Se llama Marilyn Cote. Dice ser psiquiatra, pero, como adivinaron no tiene estudios ni de medicina.



Van imágenes pic.twitter.com/Tvw8qH90xM — Charlatanes Médicos (@CharlatanesMed) November 5, 2024

Marilyn Karina Cote Mendieta, quien asegura en su sitio web quitar trastornos como la depresión y ansiedad en una semana, ya es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

El fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que de comprobarse que no tiene una carrera profesional en psiquiatría, Marilyn Cote podría enfrentar delitos ligados a usurpación de función o profesionalización, el cual se castiga hasta con seis años de cárcel.

¿Qué estudió realmente Marilyn Cote?

Cote presumía de tener reconocimientos como especialista en desórdenes mentales por instituciones como la Universidad de Oslo, en Noruega, así como por la Universidad de San Diego, en California, aunque hasta ahora no hay evidencia de que haya cursado estudios en ninguno de estos colegios.

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Marilyn Cote Mendieta estudió la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la cual se graduó en el año 2000. Doce años después, realizó la maestría en criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios.

Más tarde, en 2015 completó un doctorado en Psicología por la Escuela Libre de Psicología, según acredita la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A pesar de que para cada uno de estos títulos, Cote cuenta con un número de cédula profesional, ninguno de ellos son los que utiliza para expedir sus recetas. En ellas prescribe medicamentos psiquiátricos controlados como Q-Mind, un antipsicótico indicado el manejo de la esquizofrenia, y de Neupax y Kastandi, ambos utilizados para el tratamiento del trastorno depresivo mayor.