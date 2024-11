¿Qué opinan los pacientes de Marilyn Cote en Doctoralia?: ‘Admiro su trabajo; tiene mucha experiencia’

En redes sociales continúa el revuelo sobre Marilyn Cote, la abogada que se hace pasar por psiquiatra, y hay opiniones encontradas entre sus pacientes, con personas que la defienden y otras quienes se quejan de ella.

El perfil de Marilyn Cote ya no aparece la plataforma médica digital Doctoralia, pero en redes sociales hay comentarios al respecto, así capturas de pantalla de los mismos.

Entre las valoraciones hay algunas que tienen cinco estrellas junto con buenas reseñas hacia la supuesta psiquiatra.

“Admiro profundamente el trabajo de la Dr. Marilyn, su pasión y compromiso para generar un verdadero cambio en el vivir del ser humano y la sociedad”, señala una paciente de nombre Nidiyare.

Otros usuarios destacaron que sus tratamientos son ‘efectivos’ y ‘excelentes’ como profesional de la salud. “Una psicóloga y neuróloga con mucha experiencia que te ayuda integralmente. En lo personal yo la recomiendo ampliamente”, agregó el perfil de Janeth.

Hay otros perfiles anónimos en los que describen sobre un cambio a partir de la primera consulta y también hablan bien de ella.

“Me gusta mucho la objetividad de la doctora y lo clara que es respecto al padecimiento que no como paciente sufre, me gusta que te da conceptos claros y también alternativas de solución”, dijo un usuario identificado como Cesar Cardenas.

Los diagnósticos erróneos de Marilyn Cote

Sin embargo, también hay comentarios negativos que surgieron a la luz a raíz de la polémica de Marilyn Cote.

Si, fui victima de Marilyn Cote, me dijo que tenía esquizofrenia y me medico por años… ¿abro hilo? pic.twitter.com/6euvPmDVfR — otonombrequenoseadeig (@NodejemeenpAz) November 8, 2024

Uno de ellos está acompañado de un video en ‘X’ donde la cuenta @NodejemeenpAz asegura haber sido ‘víctima’ de Cote, quien le dijo que tenía esquizofrenia y le recetó medicamentos por años.

En el hilo de la red social incluso muestra imágenes con un sobre membretado y el nombre de Marilyn Cote.

En ese entonces la persona tenía 14 años y el diagnóstico era de esquizofrenia bipolar con tendencia maníaca.

“Debido a problemas personales y algunas sugerencias de profesores míos, terminé en el consultorio de Marilyn Cote, donde por cierto cobraba ya por esos años 900 pesos por consulta”, añadió.

“La doctora podrá quizás tener muchos estudios, pero está usurpando funciones de un psiquiatra. Yo creí en ella y me gasté lo indecible entre consultas y medicamentos”, dijo Alitzel al relatar que fue diagnosticada erróneamente con un trastorno de la personalidad narcisista y también estuvo medicada por varios años.

¿Qué sabemos del caso de Marilyn Cote?

Los cuestionamientos hacia Marilyn Cote iniciaron luego de que sus pacientes la delataran al decir que no tiene cédulas para ejercer como Médico psiquiatra ni otras áreas relacionadas con el sector salud, sino que es una abogada.

También la página Doctoralia se convirtió en tendencia al darse a conocer que en 2017 fue distinguida como uno de los especialistas mejor valorados de la plataforma.

En sus recetas, destaca que tiene estudios en las Universidades de Oslo, en Noruega y Harvard. Marilyn Cote sí tiene cédula profesional, pero por la Licenciatura en Derecho que estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.