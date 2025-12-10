Flamengo vs. Cruz Azul HOY: ¿Dónde ver EN VIVO cuartos de final de la Copa Intercontinental?

La Copa Intercontinental 2025 presenta uno de sus cruces más esperados: el enfrentamiento entre Cruz Azul y Flamengo, duelo conocido como el Derbi de las Américas, y que en esta edición se disputa en territorio qatarí.

La ‘Máquina’ viene con la moral caída, tras la derrota ante Tigres en la semifinal de la Liga MX y la lesión de ‘Chiquete’ Orozco. Del otro lado, Flamengo arriba después de conquistar la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa y el Campeonato Carioca, una colección de títulos que convierte a 2025 en su temporada más sobresaliente.

¿Dónde ver en vivo Flamengo vs. Cruz Azul?

El duelo entre Cruz Azul vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025 se disputa el miércoles 10 de diciembre, a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Áhmad bin Ali, en Al-Rayyan.

La transmisión oficial del encuentro está disponible a través de FIFA+.

El partido abre el camino hacia la Copa Challenger, donde ya espera el Pyramids FC, conjunto que superó a Auckland City (3-0) y más tarde a Al Ahli (3-1) para ganarse ese lugar.

Si Cruz Azul avanza, disputará la Copa Challenger el 13 de diciembre también a las 11:00 horas, en el mismo recinto. Y en caso de llegar a la final, se medirá al PSG el 17 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali.

Flamengo llega con buena racha al Derbi de las Américas

Flamengo vive su temporada más exitosa, luego de haber sumado cuatro títulos. Su victoria continental sobre Palmeiras (1-0) en Lima —con tanto de Danilo— se combinó con un triunfo ante Ceará que le aseguró el campeonato brasileño con una jornada de antelación.

A estos logros se suma la actuación de Giorgian de Arrascaeta, elegido mejor jugador de la Libertadores y líder en goles (23) y asistencias (18) durante el año. El técnico Filipe Luís, de 40 años, ha conquistado más trofeos que Jorge Jesús en su temporada más dominante y está a uno o más partidos de establecer una marca histórica en rendimiento total.

El club invirtió en refuerzos de peso como Danilo, Jorginho, Saúl Ñíguez y Samuel Lino —éste último adquirido por una cifra récord de 22 millones de euros—, financiados con ventas como Gerson, Carlos Alcaraz y Fabricio Bruno. También atraviesa un año de ingresos sin precedente, con más de 64.6 millones de dólares obtenidos en premios, principalmente de la Libertadores y el Mundial de Clubes.

Con información de EFE