Dinero manda: Acusan a Instagram y Meta de priorizar ganancias sobre seguridad de niños

Un exdirector de ingeniería de Meta que ha testificado ante el Congreso sobre la seguridad infantil en Instagram declaró el miércoles, en un juicio sin precedentes contra la empresa de redes sociales, que la popular plataforma de fotografías adoptó un enfoque de “no preguntes, no digas” respecto a la presencia de niños menores de 13 años en sus redes sociales.

Durante su segundo día de testimonio, el mexicano Arturo Béjar afirmó que Meta priorizó sistemáticamente las ganancias por encima de la seguridad al momento de diseñar sus productos, enfocándose en qué tan seguido y por cuánto tiempo las personas permanecían en la red social, incluso si eso perjudicaba su bienestar mental.

“Si dejas de usar el producto, no van a ganar dinero”, expresó.

El juicio, que comenzó el martes en un tribunal federal de Oakland, California, enfrenta a Meta contra los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, y se tiene previsto que se extienda por unas seis semanas. Se trata de cuatro de los 29 estados que interpusieron una demanda en 2023 contra el gigante tecnológico con relación a la seguridad y la privacidad de los menores; los otros 25 irán a juicio más adelante. La compañía también enfrenta denuncias en tribunales estatales, incluida una que se dirime actualmente en Tennessee.

¿De qué se acusa a Meta?

La demanda acusa a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberada y conscientemente ciertas funciones adictivas y posteriormente ocultar esos daños al público. La denuncia también sostiene que la compañía recopila de forma rutinaria datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.

“En particular, la actitud en Instagram era ‘No preguntes, no digas’”, subrayó Béjar en respuesta a una pregunta sobre su percepción de la postura de la empresa hacia los usuarios menores de 13 años.

La empresa ha rechazado las acusaciones y afirmó que las pruebas demostrarán su compromiso con la seguridad.

“A lo largo de este caso escucharán de muchos temas importantes, temas como la salud mental de los adolescentes, temas como las redes sociales, temas como la manera en que los adolescentes usan las redes sociales”, subrayó el abogado de Meta, Paul Schmidt, el martes. “Son temas importantes, y son temas en los que Meta cree que tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de actuar por su cuenta. Tiene la responsabilidad de intentar trabajar con los adolescentes y padres de familia en conjunto para tratar de abordar esas preguntas”.

¿Qué declaró el testigo sobre la seguridad?

Béjar trabajó en Facebook entre 2009 y 2015, particularmente en el combate al ciberacoso. Regresó a la compañía de 2019 a 2021 como contratista para trabajar en asuntos de seguridad. Testificó ante el Congreso en 2023 sobre las redes sociales y la crisis de salud mental en los adolescentes, asegurando que los ejecutivos de Meta —incluido el director general Mark Zuckerberg— sabían de los daños que Instagram estaba causando, pero optaron por no hacer cambios significativos para abordarlos.

Béjar testificó el miércoles que las evaluaciones de desempeño y la compensación para aquellos que trabajaban en los productos visibles para el usuario giraban en gran medida en torno al número de usuarios y el tiempo que pasaban con esos productos.

“En ese contexto, la seguridad pasaba a segundo plano”, manifestó.

Los estados buscan cambios en las experiencias de usuario de Facebook e Instagram, así como indemnizaciones económicas, que podrían incluir miles de millones de dólares en sanciones. En una declaración por escrito, la oficina del fiscal general de California dijo que, si Meta pierde el juicio, el tribunal será el responsable de fijar cualquier indemnización.