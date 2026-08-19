LuxuryLab Climate Summit 2026: el turismo apuesta por la regeneración

El turismo enfrenta una transformación en la que la experiencia del viajero comienza a medirse también por el impacto que genera en las comunidades, los ecosistemas y el patrimonio cultural. Bajo esta perspectiva, LuxuryLab Climate Summit 2026 reunió a representantes de la industria turística, hotelera, gastronómica, empresarial y ambiental para analizar los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de los destinos.

En su séptima edición, el encuentro se desarrolló bajo el tema “El futuro del turismo: destinos, cultura y regeneración”, con una agenda que colocó la hospitalidad con propósito, la conservación de los mares, la gastronomía regenerativa y la evolución de los criterios ESG como algunos de los principales ejes para fortalecer la competitividad del sector.

La jornada fue inaugurada por Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global & LuxuryLab ESG, y Erica Valencia, directora ejecutiva de México por el Clima: Semana de Acción y cofundadora de LuxuryLab ESG. Ambos plantearon la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico capaz de generar bienestar para las comunidades y preservar los recursos naturales y culturales que dan identidad a cada destino.

Uno de los temas centrales fue la evolución de los destinos hacia modelos regenerativos. Especialistas en conservación, desarrollo territorial, sostenibilidad y liderazgo comunitario coincidieron en que atraer visitantes ya no es suficiente: los destinos deben generar desarrollo económico de largo plazo y, al mismo tiempo, contribuir a restaurar ecosistemas y fortalecer a las comunidades locales.

Cortesía cliente.

La agenda también abordó la transformación de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Federico Ruanova e Isabella Guzmán, de Baker McKenzie México, señalaron que los factores ESG han dejado de ser únicamente un requisito de cumplimiento para convertirse en elementos relevantes en la toma de decisiones empresariales. En este contexto, el sustainability reporting adquiere importancia para establecer parámetros, medir avances y dar seguimiento a indicadores de sustentabilidad.

La hospitalidad fue otro de los grandes temas del Summit. Representantes del sector destacaron que el concepto de lujo está evolucionando hacia experiencias conectadas con el destino, capaces de impulsar el desarrollo local, la conservación y un consumo más consciente. Desde la perspectiva hotelera, Daniela González, Marketing & Sales Director de JW Marriott Hotel Mexico City, compartió iniciativas relacionadas con el uso responsable de recursos, reducción de residuos, apoyo a productores locales y colaboración con el Banco de Alimentos, además de la renovación de la certificación Green Key del hotel.

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La conservación marina, el patrimonio cultural y la gastronomía completaron la conversación. Los participantes destacaron el potencial de la economía azul, la importancia de proteger las costas y el papel de las expresiones culturales y culinarias como activos para diferenciar a México frente al turismo internacional.

El Summit concluyó con un espacio de networking que reunió a participantes de distintas disciplinas. Con la mirada puesta en 2027, LuxuryLab ESG refrendó su apuesta por impulsar una visión del turismo más responsable, resiliente y regenerativa en la región.