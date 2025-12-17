⁠Muere en accidente exreina de belleza de Veracruz y excandidata de Movimiento Ciudadano

Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza y excandidata a regidora en Veracruz por Movimiento Ciudadano, falleció la madrugada de este miércoles 17 de diciembre en un accidente automovilístico en la autopista federal Veracruz–Córdoba, a la altura del kilómetro 65.

De acuerdo con primeros reportes, la camioneta Grand Cherokee gris plata, en la que viajaba la joven y dos personas más, se salió del camino y terminó volcada después de que una llanta se reventara, lo que provocó que perdiera el control del auto.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) que acudieron al lugar del accidente confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

Junto con la exreina de belleza, en el vehículo también se encontraban dos de sus familiares:

Carlos Daniel Ramírez, de 29 años.

Y su madre, Naria de Jesús Ramírez Antonio, de 50 años.

Ambos sufrieron lesiones graves y fueron trasladados al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz para recibir atención médica, de acuerdo con información de Nmás.

Según se informó, la joven viajaba con la intención de comprar juguetes y dulces para repartir entre niños de comunidades vulnerables con motivo de las fiestas decembrinas, una actividad que realizaba todos los años.

¿Quién era Lucero Hernández, exreina de belleza fallecida en accidente?

Lucero Guadalupe López Ramírez era originaria del municipio de Oteapan, en el sur de Veracruz, donde inició su trayectoria dentro del mundo de los certámenes de belleza.

En 2023 se coronó como la Flor de Mayo en su localidad y, posteriormente, fue reconocida como Señorita Independencia en el municipio de Cosoleacaque.

También participó en certámenes como Miss Turismo, llegando a representar a Veracruz a nivel nacional e internacional.

Más allá de las pasarelas, Lucero López Ramírez también se involucró en la vida política.

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, la joven se integró al partido Movimiento Ciudadano, con el cual fue candidata a diputada local por el distrito 27 en Acayucan en 2024, aunque no obtuvo la diputación.

Compañeros de partido y conocidos la recordaron como “una joven con compromiso social y una fuerte vocación de servicio”, según palabras de Ivonne Trujillo, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Altotonga.

“Hoy despertamos en Movimiento Ciudadano con una noticia profundamente triste, una de esas que te sacuden el corazón y te dejan sin palabras. Enterarnos de la partida de una de nuestras jóvenes del movimiento nos llena de dolor y nos cuesta comprenderlo.”, escribió también en su cuenta de X Letty Hernández Miranda, secretaría técnica del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz.