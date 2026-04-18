¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Andrea Bocelli desde el Zócalo HOY?

Estos son los detalles de la transmisión del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro/IAGemini)

El tenor italiano Andrea Bocelli vuelve a emocionar al público mexicano con un concierto masivo en el corazón de la Ciudad de México, donde el Zócalo capitalino es el escenario de una noche marcada por la música clásica y los grandes éxitos que han definido su carrera.

El concierto de Andrea Bocelli en la CDMX pertenece a la gira conmemorativa por los 30 años de Romanza, uno de los discos más emblemáticos del artista, y se espera una asistencia multitudinaria, como suele ocurrir en las presentaciones gratuitas en la Plaza de la Constitución.

Bocelli es un cantante reconocido a nivel mundial por su potente voz y su capacidad de conectar con distintas generaciones, intérprete de temas icónicos que van desde la ópera hasta baladas contemporáneas, como ‘Por ti volaré’, ‘Cuando me enamoro’ y ‘Vivo por ella’.

Andrea Bocelli ofrece un concierto gratuito desde el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿A qué hora comienza el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

El concierto gratuito del cantante Andrea Bocelli en la CDMX está programado para este sábado 18 de abril desde el Zócalo capitalino.

La hora de inicio de la presentación del cantante es a las 7:00 p.m. y la transmisión en vivo comienza de manera simultánea, por tanto, es importante mencionar que es en el horario del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Andrea Bocelli en la CDMX?

El show de Bocelli se transmite completamente en vivo en diferentes opciones y son las siguientes:

Las Estrellas (TV abierta)

VIX Premium (plataforma de streaming la cual tiene un costo para acceder al contenido)

Andrea Bocelli se encuentra en su gira de 30 aniversario. (Foto: Shutterstock).

¿Quiénes son los invitados al concierto de Andrea Bocelli?

La presentación de Andrea Bocelli en el Zócalo cuenta con diferentes invitados que combinarán sus géneros en una mezcla que puede sorprender a más de uno.

Los primeros en anunciar su participación fueron Los Ángeles Azules, quienes no tienen una canción en conjunto con el artista italiano, por tanto, preparan algo inédito.

Otras de las invitadas al show es la cantante Ximena Sariñana, quien tampoco tiene una colaboración previa con Bocelli.

El tenor es acompañado durante todo el concierto por la Sinfónica del Palacio de Minería, agrupación que completa la lista de invitados.

Posibles calles cerradas durante el concierto de Andrea Bocelli

Debido a la magnitud del evento, se prevé un operativo de seguridad y logística en la zona centro, especialmente en los alrededores del Zócalo.

Algunas de las vialidades que podrían presentar cierres o restricciones son:

Avenida 20 de Noviembre

Calle 5 de Mayo

Pino Suárez

Venustiano Carranza

Corregidora

Además, el acceso vehicular al primer cuadro de la ciudad suele limitarse varias horas antes del evento, por lo que se recomienda anticipar traslados.

¿Cómo llegar al Zócalo?

La forma más práctica de asistir es mediante transporte público. El Metro de la Ciudad de México es una de las mejores opciones, pero cabe destacar que la estación Zócalo/Tenochtitlán regularmente permanece cerrada durante los conciertos gratuitos en la Zócalo.