Eliminado de ‘La Casa de los Famosos 6′ HOY: Polémica actriz mexicana abandona la competencia

El octavo eliminado de 'La Casa de los Famosos 6' estuvo entre Laura Zapata y 'El Divo'. (Fotoarte El Financiero: Créditos Cuartoscuro/Telemundo)

Los habitantes de La Casa de los Famosos 6 se enfrentaron a una intensa gala de expulsión en la que casi todos quedaron nominados tras una nueva dinámica impuesta por La Jefa. Finalmente, la menos votada fue la polémica actriz Laura Zapata.

Zapata, quien criticó programas sociales como la Pensión del Bienestar, se despidió de la competencia en la octava semana del reality.

Su salida generó fuertes reacciones entre los habitantes, especialmente en Josh Martínez, quien se retiró a su cuarto entre lágrimas y gritos, acompañado de Caeli, que también se mostró afectada por la eliminación en La Casa de los Famosos.

En contraste, algunos participantes celebraron el resultado, como El Divo, expareja de Niurka Marcos, y Laura G, quienes no ocultaron su postura tras la expulsión.

“No esperaba salir hoy, aquí debería estar el falso de ‘El Divo de placetas’, pero yo estoy bien”, compartió en el foro.

¿Quiénes fueron los nominados de la semana 8 en ‘La Casa de los Famosos 6’?

Los participantes de La Casa de los Famosos en riesgo surgieron tras la implementación de una ruleta que otorgaba puntos al azar, lo que dejó a casi toda la casa en la cuerda floja.

El resultado fue que todos los habitantes, a excepción del líder, estuvieron en riesgo de ser eliminados. La lista se conformó así:

Caeli

Celinee Santos

Curvy Zelma

El Divo

Fabio Agostini

Horacio Pancheri

Josh Martínez

Kenny Rodríguez

Laura Zapata

Luis Coronel

Yoridan Martínez

Los únicos exentos fueron Laura G, quien se convirtió en líder de la semana y obtuvo la inmunidad, así como Stefano Pichioni, a quien la influencer decidió salvar.

Fabio Agostini se muda a ‘Gran Hermano’

Fabio Agostini fue el participante designado por La Jefa para abandonar temporalmente la competencia y trasladarse a Gran Hermano, la versión argentina del reality.

El concursante celebró el intercambio, pues se mostró emocionado por llegar al país sudamericano y alejarse momentáneamente de la tensión del programa.

La producción no detalló cuánto tiempo permanecerá en Argentina.

Laura Zapata es la octava eliminada de 'La Casa de los Famosos 6' (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Casa de los Famosos 6’ hasta el momento?

Hasta ahora, los participantes han salido por dos vías: eliminación o expulsión por castigo, como ocurrió con Oriana Marzoli, primera expulsada de La Casa de los Famosos por mala conducta.

La lista completa de eliminados antes del inicio de la semana 9 es la siguiente (en orden de salida):

¿Dónde ver ‘La Casa de los Famosos 6’?

La transmisión de La Casa de los Famosos 6 está disponible a través del canal Telemundo, así como en su página web y aplicación; sin embargo, cuenta con bloqueo regional en México.

Cabe señalar que la señal de Telemundo en el país tiene una programación distinta a la de Estados Unidos, por lo que el programa no se transmite de forma directa.

La alternativa para seguir el día a día de la competencia es a través de redes sociales o mediante actualizaciones con lo más destacado en El Financiero Entretenimiento.