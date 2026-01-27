Habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ 2026: Lista de los participantes confirmados al momento

La primera participante confirmada de ‘La Casa de los Famosos’ 2026 fue la ex Miss Universo Lupita Jones. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¡La Casa de los Famosos de Telemundo está de regreso! Luego de la edición All-Stars, en la que participaron artistas como el actor Alfredo Adame, la conductora Laura Bozzo y la modelo Aleska Génesis, llega una nueva temporada del reality show.

Dado que el programa de televisión tiene fijada su fecha de estreno para mediados de febrero, los organizadores han comenzado a revelar la lista de participantes de La Casa de los Famosos 2026 de manera gradual.

Previo al anuncio de los participantes, Jimena Gállego —quien regresa como una de las presentadoras— afirmó que la nueva edición del reality show será una de las más grandes que se han visto hasta ahora.

¿Quiénes son los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ 2026?

La primera concursante en ser ‘destapada’ fue Lupita Jones. Tras su anuncio, los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos no han dejado de sorprender. A continuación, te compartimos el listado completo.

Lupita Jones

María Guadalupe Jones Garay, nombre completo de la actriz, es una modelo originaria de Mexicali, Baja California, conocida por ser la primera mexicana en ganar Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

Luego de su faceta como modelo, Lupita participó en algunas producciones como La malquerida e intentó ganar una gubernatura para el estado de Baja California. Jones afirmó estar “sorprendida, pero feliz” al convertirse en una de las confirmadas del reality show, ya que rechazó la propuesta en tres ocasiones.

Kunno

¡El amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal está confirmado para La Casa de los Famosos! El polémico influencer Kunno fue la segunda celebridad anunciada. Se trata de un creador de contenido originario de Monterrey.

‘Papi Kunno’, como también se le conoce en redes sociales, tiene una personalidad extrovertida; sin embargo, su fama se consolidó gracias a la caminata que se viralizó, misma que realizó para festejar su ingreso al reality show.

Kunno es uno de los concursantes de La Casa de los Famosos 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Jailyne Ojeda Ochoa

Jailyne Ojeda es una modelo e influencer ampliamente conocida en redes sociales. Originaria de Los Ángeles, California, ha logrado consolidar una base de más de 14 millones de seguidores gracias a su contenido.

Además de su rol como figura pública, Jailyne participó como modelo en el video de ‘Ella Baila Sola’, canción de Peso Pluma. Asimismo, cuenta con una línea de productos para el cuidado del cabello y lanzó una colección de ropa.

¿Cuándo comienza ‘La Casa de los Famosos’ 2026?

La Casa de los Famosos 2026 tiene previsto su estreno el próximo martes 17 de febrero. El programa arrancará a las 7:00 de la noche. Las galas se transmitirán a través de Telemundo, cadena de televisión estadounidense, y la plataforma Peacock.

El contenido 24/7 del reality show podrá verse en el sitio web de Telemundo; no obstante, cuenta con un bloqueo regional que impide el acceso fuera de Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha anunciado una transmisión disponible para México.

Además de los concursantes, se confirmó que Javier Poza y Jimena Gállego serán los presentadores de La Casa de los Famosos 2026.