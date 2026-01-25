¿Cómo votar en ‘Apostarías por mí’? Paso a paso para salvar a tu pareja nominada favorita

Cada semana, el público puede salvar a su pareja favorita de '¿Apostarías por mí?'. (Foto: IA Gemini / Apostarías por mí)

¿Tú por quién apuestas? El reality ¿Apostarías por mí? reunió a 12 parejas en una villa de Brasil, quienes aceptaron ser aisladas y monitoreadas 24/7 para poner a prueba sus relaciones. El programa se vive con la intensidad de los pleitos amorosos, las fuertes revelaciones personales y visitas sorpresa, pero solo una dupla se puede llevar el premio de 300 mil dólares.

La permanencia de los participantes de ¿Apostarías por mí? no depende únicamente de las dinámicas internas que se realizan en el programa, sino también de la participación del público.

Cada semana, las nominaciones en Apostarías por mí colocan a tres parejas en riesgo de eliminación. Hay un periodo de votación que permite a los espectadores apoyar a sus favoritos y definir quién continúa dentro de la villa. El proceso es digital, tiene reglas específicas por país y plan de suscripción, y se mantiene abierto durante varios días.

Mario Bezares y su esposa Brenda son de los paricipantes destacados de 'Apostarías por mí. (Foto: Cuartoscuro.com) (Susana Navarrete)

¿Cuándo se puede votar en ‘¿Apostarías por mí?’?

De acuerdo con la información oficial del programa, las votaciones están disponibles cada semana de jueves a domingo. El sistema se activa una vez que se da a conocer a la tercera pareja nominada y permanece abierto hasta antes del inicio del show dominical.

Una vez cerrado el proceso, la votación vuelve a habilitarse el jueves siguiente para la nueva ronda.

Este calendario se mantiene de forma constante a lo largo de la competencia, por lo que los seguidores del reality cuentan con varios días para emitir sus votos.

¿Dónde votar en ‘¿Apostarías por mí?’?

La votación se realiza exclusivamente a través de la aplicación móvil de ViX, disponible para dispositivos iOS y Android. No existen opciones vía mensajes de texto ni por otras plataformas digitales.

Para participar es necesario seguir estos pasos:

Descargar la aplicación ViX en tu dispositivo móvil desde la tienda correspondiente. Crear una cuenta o iniciar sesión con una cuenta ViX, ya sea gratuita o Premium, según el país. Ingresar a la sección dedicada a ¿Apostarías por mí? La sección de votación se habilita de jueves a domingo. Seleccionar a la pareja nominada que se desea salvar. Emitir los votos disponibles, ya sea concentrándolos en una sola pareja o distribuyéndolos.

En Estados Unidos es posible votar con ViX Gratis, aunque con un número limitado de votos.

Adrián Di Monte y Nuja Amar fueron de los primeros nominados en el reality. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Cuántas veces puedes votar en ‘¿Apostarías por mí?’?

El número de votos disponibles varía dependiendo del país desde el cual se accede y del tipo de suscripción:

México y Latinoamérica: hasta 10 votos por día con ViX Premium.

hasta con ViX Premium. Estados Unidos: 1 voto por día con ViX Gratis y 10 votos adicionales con ViX Premium.

La producción aclara que los votos no se acumulan, por lo que cada día se reinicia el contador y el usuario puede volver a participar dentro del periodo activo de votación.

¿Desde qué países se puede votar en ‘¿Apostarías por mí?’?

La votación está habilitada en 19 países. La lista oficial incluye:

Estados Unidos

Puerto Rico

México

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Desde estos territorios, la audiencia puede participar en la definición de las parejas que avanzan hacia la final.

'¿Apostarías por mí?', es un programa de TelevisaUnivision. (TelevisaUnivision Prensa)

¿Cómo se elige a los nominados de ‘Apostarías por mí’?

Las parejas nominadas de ¿Apostarías por mí? se seleccionan a lo largo de la semana, según la dinámica desarrollada en la semana,

Lista completa de participantes de ‘¿Apostarías por mí?’

El elenco del reality está integrado por 12 parejas:

Raúl ‘El Pelón’ Molinar y Laura Elena Carreón

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Franco Tradardi y Breh

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y José Medina

René Strickler y Rubí Cardozo

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha y El Malito

Mario Bezares y Brenda Bezares

¿Dónde ver ‘¿Apostarías por mí?’ EN VIVO desde México?

El reality es una producción de Fremantle para TelevisaUnivision y está basado en un formato de Abot Hameiri Communication, distribuido por Dori Media International.

La transmisión dominical en México se realiza a las 21:00 horas (tiempo central de México) por Las Estrellas, con cobertura 24/7 en ViX Premium.