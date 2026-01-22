Primeros nominados de ‘¿Apostarías por mí?’: ¿Cómo votar para salvar a tu pareja favorita?

Adrián Di Monte y Nuja Amar están nominados en la primera semana del reality (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Cortesía TelevisaUnivision).

A menos de una semana del estreno de ¿Apostarías por Mí?, ya tenemos a tres parejas nominadas que se encuentran en riesgo de abandonar la villa.

A partir de este momento, el público tiene en sus manos la decisión final, ya que el formato del reality permite votar para salvar a la pareja favorita a través del servicio de streaming ViX.

Las votaciones se encuentran abiertas y permanecerán disponibles hasta el domingo, cuando una de las parejas nominadas dejará la competencia donde están Brenda y Mario Bezares.

¿Qué parejas están nominadas en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Tras el primer Cara a Cara de la temporada y las dinámicas previas, la placa de nominados quedó integrada por tres parejas:

Alina Lozano y Jim Velásquez

Adrián Di Monte (exLCDLF) y Nuja Amar

Laysha y ‘El Malito’

Estas parejas competirán por el respaldo del público luego de una semana marcada por estrategias, alianzas y decisiones frontales dentro de la villa.

¿Por qué Laysha y ‘El Malito’ entraron a la nominación?

Laysha y ‘El Malito’ se convirtieron en la tercera pareja nominada tras un Cara a Cara que elevó la tensión entre los participantes de ¿Apostarías por mí?. Durante esta dinámica, cada pareja emitió su voto de forma directa y explicó las razones de su decisión frente a todos.

Al finalizar la ronda, Laysha y ‘El Malito’ empataron en votos con Gigi y David. Sin embargo, el reglamento del reality establece que, en caso de empate, la pareja con mayor dinero en la bolsa semanal debe emitir un voto adicional. Salvador Zerboni y Marce ejercieron ese desempate, lo que colocó a Laysha y ‘El Malito’ en la placa final de nominación.

Tras conocer el resultado, la pareja mostró una reacción reservada, ya que anticipaban que varias estrategias apuntarían en su contra durante la votación.

¿Cómo votar en México por tu pareja favorita de ‘¿Apostarías por Mí?’?

El proceso de votación para el público en México se realiza exclusivamente a través de la plataforma ViX y se encuentra habilitado de jueves a domingo. El voto es positivo, es decir, se emite para salvar a la pareja que el público desea que continúe en la competencia.

El paso a paso para votar es el siguiente:

Descargar la app de ViX, disponible de forma gratuita Iniciar sesión con una cuenta ViX Ingresar a la sección de ¿Apostarías por Mí? dentro de la app Seleccionar la opción “Votar” Elegir a la pareja que deseas salvar Confirmar el voto

Los usuarios con ViX Premium en México pueden emitir hasta 10 votos por día, ya sea concentrándolos en una sola pareja o repartiéndolos entre distintas opciones.

¿Hasta cuándo se puede votar?

Las votaciones permanecen abiertas desde el jueves, una vez definida la tercera pareja nominada, y cierran antes del inicio del programa dominical, donde se anuncia en vivo a la pareja eliminada.

Los votos no se acumulan y el conteo se reinicia cada día, lo que permite al público apoyar de forma constante a sus favoritos durante toda la ventana de votación.

¿Cuándo y dónde se transmite la eliminación de ‘¿Apostarías por Mí?’ en México?

De acuerdo con el calendario de ¿Apostarías por mí? con los siguientes horarios:

ViX México : domingo a las 7:00 p.m.

: domingo a las Las Estrellas: domingo a las 9:00 p.m.

Además, TelevisaUnivision aclara que ViX ofrece contenido exclusivo y seguimiento permanente de lo que ocurre dentro de la villa.