Trend viral de Rhode: ¿De qué va y cómo hacer tu sesión paso a paso gratis o con costo?

La tendencia de imágenes al estilo de Rhode ha sumado a varios famosos en redes sociales. (Fotos: IA Gemini / Captura de pantalla).

Las fotografías comenzaron a circular como si fueran parte de una campaña de skincare global: primeros planos de piel brillante, accesorios deportivos en tonos rosa y una estética que remite directamente al universo de Rhode, marca fundada por Hailey Bieber; sin embargo, detrás del fenómeno está un nuevo trend viral.

La tendencia de imágenes al estilo de Rhode es una simulación visual creada con inteligencia artificial y amplificada por influencers y figuras públicas.

En algunos usuarios, la tendencia generó confusión porque no corresponde a ninguna acción oficial de la marca creada por Hailey Bieber.

Kunno y otras celebridades comparten sus imágenes estilo Rhode. (Foto: Captura de pantalla).

¿Cómo surgió el trend viral de Rhode?

El trend de Rhode se basa en la creación de imágenes hiperrealistas que reinterpretan los códigos visuales más emblemáticos de la marca: una paleta dominante en rosa pastel, piel con efecto glazed donut de acabado luminoso, parches de hidrogel como acento distintivo, iluminación uniforme y pulcra, y composiciones minimalistas que evocan una estética de lujo editorial contemporáneo.

La tendencia comenzó en diciembre de 2025, cuando W(AI)RK Studios, estudio creativo de inteligencia artificial, publicó imágenes de este estilo.

Luego, creadores de contenido internacionales compartieron en redes sociales fotografías generadas con IA en las que aparecían como supuestos modelos de Rhode. Las imágenes imitaban de forma precisa campañas publicitarias de skincare, lo que provocó que una parte del público creyera que se trataba de anuncios oficiales.

Conforme el contenido ganó alcance, celebridades como Yeri Mua, Kuno, Eugenio Derbez, Maribel Guardia, Ninel Conde y Consuelo Duval se han sumado al sueño de ser modelos de Rhode.

Consuelo Duval es una de las famosas que se sumó al trend Rhode. (Foto: Captura de pantalla).

¿Dónde hacer fotos de la tendencia de Rhode?

La creación de estas imágenes depende directamente del uso de herramientas de inteligencia artificial, principalmente se está usando Glam IA, aplicación disponible en iOS y Android.

El proceso es el siguiente:

El usuario sube selfies claras del rostro.

Selecciona la plantilla en tendencia, inspirada en Rhode.

La aplicación genera automáticamente la sesión con estética editorial.

Glam IA tiene un precio de 176 pesos mexicanos a la semana y cuenta con una modalidad promocional que permite obtener dos imágenes gratuitas al invitar a cinco personas a la plataforma.

Otra opción que se ha vuelto frecuente es Miu AI: Photo & Video Generator, una aplicación exclusiva para iPhone que también opera bajo un esquema de pago. En ese caso, hay que seleccionar la plantilla “Pink Rhode”.

¿Cómo hacer el trend viral de Rhode GRATIS?

También existe una alternativa para quienes no quieren pagar: Gemini IA o Chat GPT; sin embargo, estas plataformas no trabaja con sesiones prediseñadas, sino que produce imágenes una por una a partir de instrucciones escritas por el usuario.

Para utilizarla, es necesario subir una fotografía donde el rostro se aprecie con nitidez y construir un prompt preciso que replique los códigos visuales del estilo Rhode. Aquí te dejamos algunos ejemplos.

Prompt 1: Para la imagen con pasamontañas

Crea una imagen de fotografía editorial de belleza basada en la mujer de la foto adjunta. Es crucial respetar estrictamente su identidad, rasgos faciales y tono de piel original sin alteraciones.

Composición y Estilo: Un primer plano (close-up) con estética de revista de alta gama. La modelo viste un pasamontañas de punto en color rosa suave que lleva la palabra ‘rhode’ bordada con precisión en la frente. Bajo sus ojos, tiene parches de hidrogel de color rosa translúcido.

Detalles de la Piel: La textura de la piel debe ser extremadamente húmeda y brillante (estilo ‘glazed donut’), decorada con gotas de agua realistas y pequeños cristales de hielo que parecen derretirse sobre su rostro. Las pestañas deben lucir escarchadas o con efecto de nieve fina.

Ambiente: Iluminación cinematográfica suave que resalte los brillos de la piel. Fondo blanco minimalista y limpio. Paleta de colores en tonos rosados suaves y estéticos. Alta resolución y máximo detalle.

Prompt 2: Para la imagen con casco

Genera una imagen fiel de mi modelo sin alterar sus rasgos faciales, estructura del rostro ni tono de piel. La composición debe ser un plano medio frontal, con encuadre centrado y una simetría limpia que remita a una estética editorial contemporánea.

La modelo adopta una postura erguida y estable, proyectando seguridad y serenidad. Mantiene una mirada directa a la cámara acompañada de una sonrisa sutil y luminosa, que transmite confianza y naturalidad. Viste una prenda deportiva ajustada en color rosa pastel, integrada de forma armónica con la paleta general de la imagen.

Como elemento protagonista, sostiene con ambas manos un casco de fútbol americano en tono rosa pastel, con acabado brillante y la palabra 'Rhode’ claramente visible.

Sobre la piel, el cabello y la vestimenta se perciben partículas finas de nieve y pequeñas gotas de agua, aportando una sensación fresca, texturizada y ligeramente dinámica. El fondo debe ser blanco, minimalista y limpio, reforzando el contraste visual y manteniendo un enfoque editorial pulcro y moderno.

Rhode, la marca creada por Hailey Bieber detrás del trend viral

Rhode es una marca de cuidado de la piel fundada por Hailey Bieber en 2022, desarrollada bajo una propuesta de rutinas simples y formulaciones respaldadas por la ciencia.

De acuerdo con la información oficial del sitio de la marca, Rhode se define como una línea de skincare esencial curada, enfocada en fortalecer la barrera cutánea y ofrecer productos de uso diario formulados para distintos tipos de piel.

En mayo de 2025, Rhode fue adquirida por Elf Beauty en una operación valuada en 1,000 millones de dólares, sujeta a aprobaciones regulatorias. Según el acuerdo, Hailey Bieber continuaría como fundadora, directora creativa y responsable de innovación, además de fungir como asesora estratégica tanto para Rhode como para Elf Beauty.

Al explicar la decisión, Bieber declaró a Vogue: “Encontrar un nuevo hogar para Rhode fue un proceso muy intimidante, pero en cuanto conocí al equipo de Elf Beauty pude notar su fuerte sentido de comunidad, y eso fue determinante para mí”.

En la misma entrevista, la fundadora señaló que su rol se ampliará hacia la supervisión creativa, el desarrollo de productos y la estrategia de marketing global de la marca.

Desde su sitio oficial, Rhode destaca valores como simplicidad, autenticidad, calidad y transparencia, además de su compromiso con fórmulas veganas, libres de crueldad animal, sin fragancia y sin gluten.

La marca señala que sus productos están desarrollados junto a dermatólogos y químicos especializados, con ingredientes como péptidos, niacinamida, ácido hialurónico, manteca de karité y escualano, enfocados en la hidratación y el soporte de la barrera cutánea.

Esta identidad visual y conceptual claramente definida, basada en minimalismo, piel luminosa y códigos cromáticos reconocibles, es la que permitió que el trend viral de Rhode pudiera ser replicado con precisión mediante inteligencia artificial.