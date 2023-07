Daniel Bisogno informa muerte de un amigo en evento donde estuvo RBD: ‘Cae 4 pisos’

Esta tarde se dio a conocer que una persona falleció la noche del miércoles durante un evento en el que estuvo presente RBD. El hombre era amigo cercano de Daniel Bisogno.

Durante la emisión de Ventaneando de este 20 de julio, se dio a conocer que RBD estuvo presente (sin Anahí, pues sigue recuperándose de una lesión en el oído) en un evento donde hablaron sobre la edición especial de una marca de vodka y en el cual hubo diversos invitados, entre celebridades, influencers y algunos fans de la agrupación.

Aunque el evento, realizado en la azotea de un edificio ubicado en Parque Bicentenario de la CDMX, se desarrolló con normalidad, hubo un incidente en el que un joven de 32 años, originario de España, falleció.

El evento se realizó en un edificio dentro del Parque Bicentenario. (Foto: Facebook / Parque Bicentenario).

Así contó Daniel Bisogno el incidente de su amigo en Parque Bicentenario

Tras dar la nota sobre el evento, Bisogno compartió que un amigo cercano suyo murió el dicho evento por un accidente ocurrido en un cuarto piso, del cual se cayó.

De acuerdo con lo platicado por Daniel Bisogno, que fue interrumpido en varias ocasiones por Pati Chapoy, el joven iba acompañado de otros amigos. Cuando estaban a punto de irse, él se ofreció a ir por las chamarras que estaban sobre un barandal, al no alcanzarlas se acercó más y se paró sobre un plafón falso.

“No hay un letrero que diga ‘Peligro’, ‘Cuidado’ (…) Un evento donde tienes a tantas personas ahí con peligro de muerte, bueno, le gana al peso, se cae. Pues el amigo que iba con él empezó a gritar”, señaló.

Daniel Bisogno habló de su amigo, quien murió en accidente a los 32 años (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

“Cae cuatro pisos y no había manera de ingresar al cuarto piso porque era un edificio en donde estaba todo apagado, entonces se asoma el amigo con el que iba y no ve qué es lo que estaba pasando”, compartió el presentador.

Se llamó rápidamente a los servicios de emergencia. Bisogno relató que uno de los jóvenes que iba con su amigo lo percibió todavía con signos vitales.

“El amigo que iba con él decía que parecía que venía respirando y le decía: ‘Eh, no te vayas, mantente despierto. Quédate con nosotros, tu familia’”, señalo, aunque en el Hospital Español, los médicos indicaron que llegó sin signos vitales.

“A toda esta gente que a veces hace los eventos y se preocupa por la vestimenta, por tantas cosas y que no se preocupen por la seguridad de la gente a la que están llevando y esté alguien en peligro de muerte (…) No hay pretexto, no hay pretexto alguno para tener un lugar sin avisos de peligro”, dijo el presentador de televisión.

Smirnoff se pronuncia tras muerte de joven en Parque Bicentenario

La marca de licores Smirnoff lanzó un comunicado la noche de este jueves en el que dicen estar enterados de lo ocurrido con el amigo de Daniel Bisogno, y deslindan a RBD de cualquier responsabilidad que se le pudiera atribuir.

“Cabe aclarar que el grupo, imagen de la campaña ni su equipo, formaron parte de la organización del evento y tampoco se encontraban en el sitio durante lo ocurrido”, se lee en el texto.

De igual forma, compartieron que ya contactaron: “a las personas indicadas y organizadores del evento para entender lo ocurrido y ayudar en esta situación”. Al final del texto, externan sus condolencias a familiares y amigos del joven de 32 años.