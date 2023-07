La ‘Playlist del Bienestar’ de AMLO: ¿Qué canciones recomienda a los jóvenes?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto canciones en sus conferencias mañaneras en varias ocasiones, a veces como dedicatorias, a veces como homenaje a artistas nacionales.

Más recientemente, se ha propuesto presentar una playlist de canciones que promueven valores y evitan exaltar la violencia o el consumo de drogas.

El mandatario ha hablado del impulso que han tenido los corridos tumbados, un subgénero musical que proviene de los corridos mezclados con música urbana como rap, hip-hip y trap o reguetón. Ha hablado de cómo estas canciones hacen apología a algunos delitos relacionados con drogas, armas y el dinero.

Por ello, ha presentado una serie de canciones. La primera de su ‘Playlist del Bienestar’ fue de Grupo Frontera.

Así va hasta ahora la ‘Playlist del Bienestar’:

‘No se va’ de Grupo Frontera

Esta canción es de Grupo Frontera, una banda de regional mexicano y norteño originaria de Texas, que sonó en muchos videos de TikTok e Instagram cuando salió y en los años siguientes.

‘Te mereces un amor’ de Vivir Quintana

“Te mereces un amor que sostenga sus promesas, que disfrute tu sazón, de pimienta con limón, que comparta sus recetas”, dice esta canción.

Vivir Quintana es reconocida por su Canción sin miedo, que se ha convertido en un himno de las feministas mexicanas y latinoamericanas. Esta suena en cada marcha del 8 de marzo y en otras protestas de mujeres.

‘Tenías que ser tú’ de Silvana Estrada y Daniel, me estás matando

“Pa’ decir que te amo, aunque a veces me confundo. ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos?, que hasta la noche ya no quiere oscurecer. Y para bien, estas manos que te habitan, y para mal, hoy te extraño más que ayer”, dice esta canción.

Esta es una canción en la que colaboraron Silvina Estrada, compositora originaria de Xalapa, y Daniel, me estás matando, una banda de boleroglam de la Ciudad de México.

Esto pasó hoy en la mañanera, pa quien no lo sepa esta canción es una co-autoría con Silvana 💕 https://t.co/MLcR8UyQbh — Daniel, me estás matando (@dmeestasmatando) July 4, 2023

‘Frágil’ de Yarithza y Su Esencia con Grupo Frontera

“¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil”.

Yahritza y Su Esencia, un trío estadounidense que mezcla música regional mexicana con corridos, canta esta canción junto a Grupo Frontera.

‘Latinoamérica’ de Calle 13 (Residente)

“Soy lo que me enseñó mi padreEl que no quiere a su patria, no quiere a su madreSoy América LatinaUn pueblo sin piernas, pero que camina, ¡oye!”.

Esta canción es de Calle 13, un grupo de Puerto Rico conformado por Residente, Visitante e ILe. En varias ocasiones, López Obrador ha mencionado tanto a Calle 13 como a René (Residente) en sus conferencias.

‘América’ de Los Tigres del Norte

“Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores, para los pueblos de América, les canto mi canción. De América yo soy, de América yo soy”.

Los Tigres del Norte lanzaron hace un par de años una versión junto a Calle 13 de su canción ‘América’.

‘Ya supérame’ de Grupo Firme

Como mención especial, recientemente AMLO puso esta canción de Grupo Firme, la cual dedicó a la oposición, luego de que hubiera comentarios negativos contra Delfina Gómez.

‘Oye Mujer’ de Raymix

Esta canción tiene una gran historia detrás. Es de Raymix, Edmundo Gómez Moreno, originario de San José el Vidrio, Edomex.

“La canción de ‘Oye mujer’ nació porque en el 2013 estaba estudiando una Ingeniería Aeronáutica y fui muy afortunado porque el (Instituto Nacional) Politécnico me invitó para hacer una estancia de investigación en la NASA, en California, y estuve allá como investigador y alumno un año; al mismo tiempo, para relajarme, me ponía a hacer canciones y se me ocurrió hacer una cumbia que sonara al espacio”, ha contado Raymix en entrevistas anteriores.

Luego de que AMLO pusiera la canción en su conferencia, Edmundo hizo un video agradeciendo la exposición:

“¡Qué sorpresa! Gracias, presidente, por la recomendación. Gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchen, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia. A todos mis colegas músicos, motívense”, comentó en un video.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

AMLO pone canciones en ‘las mañaneras’

Desde muy al principio de su Gobierno, López Obrador ha rendido homenajes a cantantes fallecidos y a artistas mexicanos, ha dedicado canciones y ha solicitado a su equipo ponerlas en las conferencias matutinas.

Algunas de las canciones que ha puesto a lo largo de los años son estas:

Los caminos de la vida - La Tropa Vallenata

Lamento Borincano - Marco Antonio Muñiz

Déjame vivir - Juan Gabriel y Rocío Durcal

Adoro - Armando Manzanero

La casita - Óscar Chávez

Por ti - Óscar Chávez

Para la libertad - Joan Manuel Serrat

Disculpe el señor - Joan Manuel Serrat

Amor y control - Rubén Blades

Canción en harapos - Silvio Rodríguez

No lo van a impedir - Amaury Pérez

Lo pasado pasado - José José

Amor Eterno - Juan Gabriel

Digo lo que pienso - Calle 13