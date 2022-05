‘Palomazo’ improvisado: Raymix iba a la tienda y terminó cantando en una fiesta

Dicen que a veces lo que no planeas sale mejor, y para Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix, esta frase cobró sentido cuando en una ida a la tienda lo invitaron a una fiesta y terminó dando un breve show para la cumpleañera y los asistentes.

Raymix fue a una fiesta random y dio show

Como la mayoría de los eventos random que se hacen virales, el músico publicó un video en su cuenta de TikTok (@raymixmusic) en el que aparece en una tiendita de la esquina como cualquier otra y algunas personas que se le acercan a pedirle una foto.

En su clip se lee un texto acompañado de una voz que dice “Cuando vas a la tienda y te agarran para ir a felicitar a la cumpleañera”, mientras que la descripción que puso fue “Literalmente no me dejaron ir hasta que le cantara una canción haha! Me dio mucho gusto saludarla!!”, acompañada de una carita feliz.

Inmediatamente después de las fotos, aparece subido en una tarima cantando y bailando uno de sus mayores éxitos: Oye mujer, que hasta el momento tiene 793 millones de visualizaciones en YouTube.

Además, también aparece un breve discurso que le da a la cumpleañera: una mujer de la tercera edad, quien se encuentra hasta enfrente escuchando al joven mientras da un breve show en la fiesta.

“Siempre, todos los días, fuerte como usted. Caminando, echándole ganas, felicidades”, dijo el joven de 31 años que toca electrocumbia, y después le dio un fuerte abrazo a la señora.

En el mismo video también se puede apreciar una larga fila conformada por las y los invitados a la fiesta, y de igual manera accedió a tomarse fotos con todo aquel que se le acercaba.

Los comentarios en el video, que hasta el momento reúne 53.9 mil likes, dicen cosas como “imagínate que raymix cante en tu cumpleaños, naooo”, “que ejemplo de humildad, así deberían ser varios artistas”, “ay conosi la envidia (sic)”, y “Raymix eres un ejemplo a seguir”, por mencionar algunos.