¿Cómo es el ‘puro chicken’ de Washington? Yahritza y su Esencia lo aclara mientras come frijoles

Los integrantes de Yahritza y su Esencia hablaron sobre el odio que recibieron en redes sociales por sus comentarios sobre México y aclararon a qué se referían en sus declaraciones cuando mencionaron el ‘chicken’ de Washington.

Yahritza y su Esencia es una agrupación originaria de Estados Unidos que se especializa en música regional mexicana. A principios de agosto, recibieron críticas por lo que dijeron sobre el ruido en México y su comida.

A pesar de que el grupo, conformado por tres hermanos de ascendencia mexicana (Yahritza, Jairo y Armando), ya se disculpó, hay quienes continúan criticándolos en redes sociales.

Los padres de Yahritza y su Esencia hablaron sobre la forma en la que han sobrellevado la polémica. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

¿Qué es el ‘chicken’ de Washington que mencionó Yahritza y su Esencia?

La noche del pasado 20 de agosto, el canal de YouTube de Pepe Garza, publicó un video en el que se reunió con Yahritza y su Esencia y sus familiares para hablar sobre sus declaraciones controversiales.

Al principio del video, los tres músicos tomaron asiento en el comedor de su casa para degustar una serie de alimentos que pertenecen a la gastronomía de México como: frijoles, tortillas hechas a mano, carne asada y arroz.

Fue en ese momento en el que Pepe Garza se dirigió a Jairo Martínez, el integrante de Yahritza y su Esencia que mencionó el pollo en inglés, para preguntarle a qué se refería cuando dijo ‘chicken’.

“Estoy delicado (del estómago). No me gustan las salsas y eso, pero sí me gusta la comida mexicana”, explicó Jairo haciendo hincapié en que no tiene nada en contra de la gastronomía del país del que son originarios sus papás.

Jairo Martínez fue quien hizo el comentario del 'chicken'. (Foto: Instagram / @jairoo)

Tras haber dicho eso, Adriana Martínez, una de las hermanas de los integrantes de Yahritza y su Esencia, hizo la aclaración del uso de la palabra ‘chicken’:

“Es que aquí (en Estados Unidos) se dice ‘chicken strips’ (tiras de pollo), ‘chicken’ wings (alitas de pollo), por eso dijo ‘chicken’”.

A pesar de que en Washington no hay una preparación específica de ese elemento, la guía de Taste Atlas posiciona en un listado de los diez alimentos con pollo más populares de Estados Unidos a las tiras en el octavo, a las alitas en la sexta posición y en el primer lugar a la versión frita en general.

No se recomienda el consumo excesivo de pollo frito, de acuerdo con Eat this, not that, está relacionado con afectaciones como aumento del colesterol, aumento de peso, riesgo de padecer diabetes y problemas cardiovasculares.

El pollo frito es un platillo popular en Estados Unidos. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué dijeron Yahritza y su Esencia sobre el ‘chicken’?

Dentro de sus declaraciones, aunque también hablaron del ruido en tierras ‘chilangas’, los internautas han destacado un comentario que hicieron sobre el ‘chicken’ (pollo en español) durante una entrevista que dieron en su visita a México.

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló Armando cuando se le preguntó por sus opiniones del país previo al comentario de su hermano.

“Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, puntualizó Jairo.

Yahritza y su Esencia son una agrupación que alcanzaron popularidad desde 2022. (Instagram / @yahritzaysuesencia)

Dentro del video con Pepe Garza, Yahritza y su Esencia también explicó la razón por la que utilizan ‘spanglish’ al hablar.

“Eso de mezclar palabras es normal por acá, el ‘spanglish’... Uno en la escuela tiene que hablar inglés y viene a la casa y no habla suficiente español, así para hablarlo bien... era algo nuevo para nosotros ir a México”, comentó Armando.

¿Qué dijo Yahritza y su Esencia sobre el refresco en bolsa?

Los miembros de Yahritza y su Esencia no mencionaron nada sobre el refresco en bolsa; sin embargo, surgió un video en el que aparece la vocalista haciendo gestos de disgusto, mientras le sirven su bebida de esa manera durante su visita a México.

Se trata de una forma de tomar refresco que se volvió popular en la década de los noventa. No se tiene conocimiento exacto de cuando inició esta práctica en México, ya que a principios del siglo XX esta bebida azucarada solamente se encontraba en fuentes de soda.

Esta forma de servir el refresco continúa siendo popular en algunos puestos ambulantes y tianguis debido a que se trata de una práctica económica que resulta ser fácil de transportar y se evita el proceso del retorno de las botellas de vidrio.