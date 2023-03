¡Eso sí enchila! Estos son los chiles más picosos del mundo... y no son mexicanos

Si no pica, no sabe: no hay como unos chilaquiles verdes bien picosos en la mañana para ‘bajar la cruda’ o una salsa brava en los taquitos de la noche que espanta borracheras. El amor al picante se puede encontrar alrededor del planeta, tanto que existe un ranking de los chiles más picosos del mundo.

Taste Atlas publicó el listado esta semana, se trata de una guía que trabaja en descubrir y reseñar comida alrededor del mundo, con base en las críticas de expertos y artículos de investigación; es, como lo dice su nombre, un ‘atlas del sabor’ donde se posicionan aquellos platillos que se deben probar alrededor del mundo.

A diferencia de otras categorías como Los peores platillos del mundo, Los mejores quesos del mundo, La mejor comida callejera del mundo, el listado de los chiles más picantes no son elegidos por los críticos, pero para determinar el picor se usa la Escala Scoville.

¿Cómo se mide el picante de un chile?

La sustancia responsable de la sensación de enchilarse es la capsaicina: los chiles pican más o menos según la cantidad de este compuesto irritante para los mamíferos.

El grado de picor de un alimento se conoce como pungencia y se mide con la Escala Scoville, creada en 1912 por el doctor Wilbur L. Scoville.

“Los valores en unidades Scoville indican cuántas veces se tiene que diluir un extracto del chile en cuestión para que la pungencia de la capsaicina ya no sea detectable por un panel de expertos”, es decir, “para que ya no pique”, exponen en un artículo los investigadores José Luis Velasco Bolom, Ana Estela Pérez Mejía y Ramón Garduño Juárez.

¿Cuáles son los chiles más picosos del mundo?

Según el listado de Taste Atlas, basado en la Escala Scoville, hay solo 8 chiles mexicanos. El chile fresco más picoso en México es el habanero, el cual tiene Denominación de Origen en la península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo) y alcanza de cien mil a 300 mil Unidades Scoville. Estos son los mexicanos, en orden de picor:

Habanero

Piquín

De árbol

Serrano

Puya

Poblano

Morrón (no pica nada)

El habanero es el chile más picoso de México. (Shutterstock)

Este es el listado de los más picosos según la escala publicada por Taste Atlas, antes que el habanero destacan algunos de Estados Unidos, Reino Unido, Trinidad y Jamaica.

Pepper X (Estados Unidos): 3,180,000 - 3,180,000 Komodo Dragón (Reino Unido): 1,400,000 - 2,200,000 Carolina Reaper (Estados Unidos): 1,400,000 - 2,200,000 Infinity Pepper (Reino Unido): 1,067,286 - 1,265,000 7 Pot Douglah (Trinidad y Tobago): 923, 889 - 1,853,986 Trinidad Scorpion Butch-T (Trinidad y Tobago): 923,889 - 1,853,986 Ghost Pepper (India): 800,000 -1,041,427 Chocolate Habanero (Jamaica): 300,000-577,000 Habanero (México): 100,000-350,000 Madame Jeanette (Suriname): 100,000-350,000 Siling Labuyo (Filipinas): 80,000-100,000 Thai Pepper (Tailandia): 50,000 -100,000 Piquín (México): 40,000-60,000 Dundicut (Pakistán): 30,000-65,000 Black Cobra (Venezuela): 20,000-40,000 Chile de árbol (México): 15,000-30,000 Japonés (Japón): 15,000-30,000 Serrano (México): 10,000-23,000 Aleppo (Siria): 10,000-10,000 Bishop’s Crown (Brasil): 5,000-30,000 Puya (México): 5,000-8,000 Jalapeño (México): 2,500-8,000 Rocotillo (Perú): 1,500-2,000 Espelette (Francia): 500-4,000 Anaheim (Estados Unidos): 500-2,500 Padrón (España): 500-2,500 Guindilla (España)_ 1,000-2,000 Poblano (México): 1,000-2,000 Pepperoncini (Italia): 100-500 Sishito (Japón): 20-200 Banana Pepper (Sudamérica): 0-500 Tangerine Dream (Estados Unidos): 0-100 Morrón (México): 0-0

Más allá de qué tanto pican, en Taste Atlas se han valorado muy bien a los mexicanos, destacan entre los mejores algunos como Poblano, con 4.4 estrellas; ancho con 4.2 o chipotle (jalapeño) con 4.1.

Chiles más picosos del mundo. (Foto: Facebook / Taste Atlas).

El chile más picoso del mundo

El chile Carolina Reaper es un cruce entre un Sweet Habanero y un Naga Viper, en 2013 rompió un récord Guinness y se estableció como el más picoso del mundo.

Es una creación de Ed Currie de PuckerButt Pepper Company, quien comenzó a cultivar chiles como pasatiempo, aunque su interés aumentó después de enterarse de que la capsaicina tenía potencial como medicamento para combatir el cáncer.

En la página de Guinness World Records se describe con un sabor afrutado y dulce con un toque de canela y matices de chocolate, además de picante.

Carolina Reaper aparece en el Guinness World Records como el chile más picante del mundo. (Guinness World Records)

Se han desarrollado otros que se afirman más picantes, como Pepper X y Dragon’s Breath, pero su capacidad no ha sido verificada en Guinness World Records.

El consumo del Carolina Reaper puede ser peligroso, hace unas semanas el influencer HotSpanish retó a una persona a tomar una bebida elaborada con este chile y ron a cambio de 2 mil pesos, lo cual lo llevó al hospital con intoxicación.