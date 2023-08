Refresco en bolsa: Así nació la moda de los 90 que Yahritza y Roberto Palazuelos no conocieron

En la década de los 90, la hora de la salida de la escuela sabía a chicharrón preparado con cueritos y a ese refresco en bolsa ideal para ir tomando en el camino a casa para ver programas como Dragon Ball y El Diván de Valentina, placer que no conocieron celebridades como Yahritza y Su Esencia o Roberto Palazuelos.

Mientras en una mano el ‘chesco’ mezclado con mucho hielo daba ánimos frente al calor, la espalda de los millennials iba cargada de historias como Paco, El Chato en Español Lecturas, aquel libro de texto gratuito del perrito, o del Atlas de México que no dejaba cerrar la mochila.

Esa escena fue retratada por el artista yucateco Andrés ‘Nove’ Escobedo, quien en 2020 mostró su ilustración en Facebook con el mensaje “Vean qué tragedia: hora de la salida, el calor, ese día llevaste el libro de Atlas y te compras una coca en bolsa para hacer más llevadero el camino a casa, sí o no raza”.

Ilustración del refresco en bolsa de Andrés ‘Nove’ Escobedo.

Yahritza y su Esencia critica la comida mexicana

Este refresco ha sido recordado en días recientes, luego de que se volvió viral un clip de video donde aparece la cantante Yahritza haciendo gestos de disgusto mientras le sirven en una bolsa un refresco de cola, en un puesto de tacos.

La banda Yahritza y Su Esencia se compone de tres hermanos con ascendencia mexicana (Yahritza, de 16 años; Armando, de 25 años; y Jairo Martínez, de 18 años), sus padres son originarios de Jiquilpan, Michoacán, aunque crecieron en Washington, donde luego de trabajar en el campo alcanzaron la fama a través de sus videos de Tik Tok y lanzaron temas como ‘Frágil’ con Grupo Frontera.

Este video se sumó a otro fragmento de una entrevista donde la agrupación criticó la comida mexicana: “Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, comentó Armando.

Su hermano Jairo aseguró: “Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Roberto Palazuelos tampoco conocía el refresco en bolsa

Hace dos años, el empresario Roberto Palazuelos también se sorprendió cuando en el programa De Noche con Yordi le llevaron una bolsa con refresco ‘sabor rojo’.

“¿Qué es eso, güey?”, exclamó Palazuelos cuando le pasaron la bolsita, “no m*mes, ¿esto tiene ‘chupe’? Esto qué es, ¿en bolsa?, ¿no hay billete aquí para la producción? Hay que hacerles un cheque... Está rica, eh”.

¿Por qué se toma refresco en bolsa?

Aunque ahora es menos común que en los 90, esta bebida sigue siendo popular en algunos tianguis y puestos ambulantes, ya que además de ser económica, resultaba muy práctica para transportar, sin tener que llevarse la botella de vidrio de los refrescos retornables, ni pagar el importe para llevarla a casa.

Cabe recordar que a inicios del siglo XX el refresco se vendía solo en fuentes de sodas, luego comenzó a embotellarse en envases de cristal con corcholatas, para beber al momento, de hecho, en la segunda mitad de esa época se encontraban botellas de vidrio acomodadas en todo tipo de puestos, loncherías y taquerías.

Sin embargo, con el tiempo se diversificaron los envases, sumaron popularidad las bebidas en presentaciones más pequeñas, además en plástico o lata, lo cual poco a poco volvió menos usadas las bolsitas, las cuales también tenían como ventaja el poder elegir la cantidad deseada y daba más opciones de costos.

En algunos lugares, como en un puesto de Jalisco, actualmente ofrecen bolsas con imágenes personalizadas de Hello Kitty, las cuales afirman que se pueden reutilizar.

En Guadalajara un negocio vende su 'Kokita en bolsa' con figuras de Hello Kitty. (Foto: Instagram / kokitaenbolsa)

Esta forma de beber también es tradicional en Tailandia, pues en aquel país es usual encontrar en mercados locales y establecimientos ambulantes ofrezcan refrescos helados, zumos, leche, café y más que se venden en bolsas de plástico atadas con gomas y con popote, aptas para disfrutar mientras se camina en el acalorado clima.