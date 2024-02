Ya ‘salió el peine’: Santa Fe Klan reapareció en redes tras rumores de arresto en EU

Después de que Santa Fe Klan preocupó a sus más de 11 millones de seguidores por un par de historias publicadas en su perfil de Instagram donde presuntamente lo estarían arrestando, ya regresó no solo para informar que está bien, sino que trae sorpresas.

Por la noche del viernes, el rapero compartió un video en Instagram con el que anunció una colaboración musical con Peso Pluma y Duki, otro rapero de Argentina, llamada ‘No son klle’, misma que se estrenará el 22 de febrero.

Santa Fe Klan con su chamarra de 'No son klle'. (Foto: Facebook @santafeklanoficial)

Con un breve teaser en el que aparecen los tres artistas sentados en un sillón, de espaldas y frente a una chimenea con un melodía que va aumentando de velocidad, se les ve tranquilos hasta que una luz aparece en escena.

Se trata de la lámpara de unos policías, mismos que irrumpen en el lugar donde se encuentran. Cuando estos empiezan a entrar en escena y la grabación se acelera, hay un corte con la frase “Para todos los barrios”; de fondo, aparecen unos dólares y lo que parece ser una caja registradora.

El mismo clip lo compartió en sus historias de la misma red social, acompañado de un link para preguardar el tema, que saldrá el 22 de febrero.

¿Qué había pasado con Santa Fe Klan?

En las primeras horas del 14 de febrero, Día del amor y la amistad, Ángel Quezada, nombre de pila del rapero, subió una historia a Instagram que causó preocupación entre sus seguidores, pues mostraba una situación donde había policías involucrados.

Se podía apreciar que el cantante estaba grabando el piso, mientras se ve a hombres armados entrar al sitio donde se encontraba, sin motivo aparente.

Quienes llevaban botas de combate, uniforme policiaco y armas largas, comenzaron a inspeccionar el lugar, mientras decían con frases en inglés como “¡Vamos!”, “Está limpia (el área)”, “No estamos jugando”, “Está bien”, entre otras que se pierden con el ruido de las pisadas.

Historia de Santa Fe Klan en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Horas más tarde, escribió una nueva actualización en sus historias, donde hacía una petición relacionada con su madre y con la que insinuaba que, probablemente, lo encarcelarían, generando más confusión en sus fans.

“Si me voy a prisión les encargo a mi madre”, dijo. No obstante, a algunos les llamó la atención que no mencionara a Luka, su hijo.