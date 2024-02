¿Cuántas veces han detenido a Santa Fe Klan y por qué razones?

Desde hace dos días, Santa Fe Klan causó preocupación a sus seguidores por una serie de historias en Instagram sin contexto que indicarían una posible detención del rapero. En caso de ser cierto, esta no sería la primera vez que se enfrenta a una situación similar con la policía.

Cuando Ángel Quezada, nombre del artista mejor conocido como Santa Fe Klan, estaba en uno de los picos más altos de su trayectoria como cantante, también fue detenido por otras situaciones.

¿Qué está pasando con Santa Fe Klan?

Desde las primeras horas del miércoles, Santa Fe Klan subió una historia en la que graba principalmente el piso, pero se alcanza a observar a un grupo de policías irrumpir en el sitio que se encontraba, donde con varias frases en inglés advierten que “no están jugando”.

Horas después, compartió una actualización con una frase que causó más intriga a sus 11.5 millones de seguidores en Instagram, pues hacía referencia a que podía ser encarcelado.

“Si me voy a prisión les encargo a mi madre”, dijo, sin hacer mención de Luka, su hijo, por lo que las incógnitas entre sus seguidores han crecido exponencialmente, pues si bien hay quienes creen que ‘Santa Fe’ podría estar en peligro, otros consideran que se trata de la promoción de nuevo material.

Historia de Santa Fe Klan en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Las veces que Santa Fe Klan ha sido detenido por la policía

En caso de que sea cierto que Santa Fe Klan fue detenido, sería la primera vez que lo arrestan en Estados Unidos.

Sin embargo, no es la única vez en que su nombre y el de la policía se juntan, pues en México ya ha sido detenido en dos ocasiones por diversas situaciones. Y casualmente, ambas tienen solo unos días de diferencia.

Detuvieron a Santa Fe Klan mientras fumaba ‘un gallo’

La primera detención de Santa Fe Klan que se hizo pública se dio en septiembre de 2022, cuando el rapero estaba en la calle mientras fumaba un cigarro de mariguana, invitando a sus seguidores a una presentación que tendría en noviembre de ese mismo año en CDMX.

“Andamos aquí por el barrio fumando un gallo, ahí para que le caigan el 12 de noviembre, vamos a tocar en la Arena CDMX, compren sus boletos”, dijo. Sin embargo, apareció una patrulla, misma que empezó a perseguir a Santa Fe Klan con la sirena encendida.

Santa Fe Klan fue alcanzado por una patrulla mientras caminaba en la calle. (Foro: Instagram / @santa_fe_klan_473).

El intérprete de ‘Debo entender’ se echó a correr, pero finalmente fue alcanzado por los elementos policiacos, quienes empezaron a forcejear y en determinado momento lo tiran a él y su celular al piso.

“Estamos grabando un video… Es Santa Fe, nada más estamos haciendo un video”, se escucha decir a alguien que acompañaba al cantante. “No jefe, no me puede revisar”, agrega el músico en el clip.

Finalmente, en esa ocasión dijo que se trataba de promoción a uno de sus trabajos, para que sus seguidores no se preocuparan.

En la historia de Instagram se observa que el celular se cayó al piso. (Foto: Instagram / @santa_fe_klan_473).

Detuvieron a Santa Fe Klan en Colima tres días después

A solo tres días de aquel encuentro con la policía, que resultó ser planeada, Santa Fe Klan fue detenido en Manzanillo, Colima el mismo septiembre de 2022, pero ahora no fue por portar mariguana.

Medios locales reportaron en aquel entonces que el rapero supuestamente disparó al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad a la salida del bar Casa Luna, ubicado en Manzanillo, Colima.

La policía que llegó al lugar argumentó que no tenía permiso para portar un arma de fuego y menos para detonarla. Por los presuntos disparos que habría hecho quien fue amigo de Lefty SM, no se reportaron daños o heridos.

En aquel entonces Santa Fe Klan y Maya Nazor eran pareja. (Foto: Instagram @nazormaya)

En aquella ocasión, la influencer Maya Nazor, quien fue pareja del rapero, pidió ayuda a sus seguidores a través de una transmisión en Instagram ya que habrían recibido agresiones de la policía que se encontraba en el lugar.

“Me golpeó y no solamente a mí sino a mis hermanas también. Se los voy a enseñar, es ese de naran­ja. Necesitamos ayuda, en Manzani­llo. Necesitamos ayuda de los que quieren abusar su poder. Nada más eso les voy a decir, y quienes grabaron, ayúdenme”, se le escuchó decir a la joven.