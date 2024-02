Daniel Bisogno regresó al hospital: ¿Cuál es su estado de salud hoy?

Desde mayo pasado, la salud de Daniel Bisogno se vio comprometida gracias a una serie de padecimientos que sufrió a lo largo de 2023. Ahora, se dio a conocer que el conductor de TV ingresó de nueva cuenta al hospital… pero no por otra complicación médica.

“Nuestro querido Daniel Bisogno ingresó de nueva cuenta al hospital para exámenes de rutina”, señalaron en las redes sociales de Ventaneando, programa que conduce.

Posteriormente, en la edición del viernes 9 de febrero, compartieron a detalle a qué se debía su nueva visita al hospital.

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado en dos ocasiones durante 2023. (Instagram / @bisognodaniel)

¿Por qué Daniel Bisogno regresó al hospital?

De acuerdo con Pati Chapoy, titular de Ventaneando, informó que Daniel Bisogno volvió al hospital por mero protocolo, pues necesita revisar su salud constantemente gracias a las emergencias médicas que lo aquejaron a lo largo de 2023.

“Son chequeos que se le están realizando porque como lo hemos visto a lo largo de Ventaneando, en todas las presentaciones que ha tenido aquí, de pronto lo veíamos cansadón, delgado, obviamente está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza”, agregó la periodista.

Hasta ahora, desconocen cuánto tiempo seguirá internado, pero de acuerdo a los resultados que han arrojado los estudios realizados, se encuentran bien y estable.

“Sigue ingresado, está bien, en la mañana (del viernes) le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien, seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, aclaró Chapoy.

Daniel Bisogno se encuentra estable de salud, según declaró Pati Chapoy. (Instagram / @bisognodaniel)

¿Qué enfermedad tiene Daniel Bisogno?

Todos los chequeos de rutina que se ha realizado en los últimos meses son derivados de las várices esofágicas que padece; de hecho, estas fueron las que lo llevaron a ser ingresado de emergencia al hospital en mayo pasado.

“Nos contaba él que todavía tiene algunas várices esofágicas que periódicamente le revisan y le cauterizan, entonces es un entrar y salir del hospital constante, ya nos lo había dicho él de antemano”, señaló Rosario Murrieta, compañera del ‘Muñeco’ en dicho programa de espectáculos.

¿Qué son las várices en el esófago?

De acuerdo con Mayo Clinic, las várices esofágicas son venas agrandadas en el esófago (el conducto que va de la garganta al estómago).

Este tipo de várices aparecen cuando la sangre no fluye normalmente al hígado por un bloqueo, que puede ser debido a un coágulo o tejido fibroso en este órgano.

Por consecuencia, esta se va por vasos sanguíneos pequeños, los cuales no soportan esa alta cantidad de sangre y a veces pueden romperse, causar hemorragias y poner en riesgo la vida del paciente que las padece, por lo que es necesario atenderlas de forma inmediata.