Daniel Bisogno demandará a quienes difundieron rumores sobre su salud: ‘Todo tiene un límite’

2023 fue un año complicado para Daniel Bisogno, quien tuvo varias complicaciones de salud que derivaron en dos cirugías, además de que se enfrentó a diversos rumores en torno a la misma situación, mismos por los que decidió tomar acciones legales.

Fue en un encuentro con diversos medios de comunicación tras una función especial de la obra de teatro Lagunilla mi Barrio donde se le preguntó por uno de los varios rumores sobre su salud.

Daniel Bisogno reitera que no padece VIH; confirma qué problemas de salud ha tenido

Una de las preguntas que le realizaron fue con respecto a supuestas visitas a la Clínica Especializada Condesa, donde realizan la prevención, detección y atención del VIH/sida, enfermedad que algunos medios rumoraron que tenía.

“No tendría por qué, pero enseñé en su momento prueba de todo tipo de enfermedades que pude haber tenido, saquen eso de su mente y si sí (lo tuviera) lo diría, a cualquier persona le podría haber pasado, no sería motivo de vergüenza en absoluto, pero no es eso”, dijo en primera instancia.

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado en dos ocasiones en 2023. (Instagram / @bisognodaniel)

Además de desmentir dicha información, mencionó que su problema fueron las várices del esófago, problema por el que fue sometido a una operación en mayo de 2023.

“La respeto muchísimo (la enfermedad que aseguraban tenía), pero mi problema es clarísimo (…) Una cuestión del esófago y unas várices esofágicas. (No sé cómo) la gente es capaz de decir tales cosas”.

Incluso, mencionó que gracias a las várices esofágicas “estuve más en riesgo de morir que una cosa como esa, no saben qué inventar”.

Daniel Bisogno iniciará acciones legales contra quienes difundieron rumores

En la misma conversación, retomada por el canal de YouTube delarosatv, Bisogno aseguró que iniciará acciones legales en contra de aquellos que empezaron a difundir información falsa sobre su estado de salud.

Daniel Bisogno se siente molesto por todos los rumores que han surgido sobre su salud. (Instagram / @bisognodaniel)

“No saben qué inventar. Hay una cuestión de un odio absoluto e inexplicable que me tiene sin cuidado, pero todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya”, aseguró el conductor de Ventaneando.

De acuerdo con el conductor de TV, sus abogados: “Van contra quienes específicamente han dicho una gran cantidad de mentiras” sobre su persona y salud, pues cuando llegó a tener crisis que lo llevaron al hospital, hubo quienes inventaban problemas que Bisogno no tuvo ni tiene actualmente.

La salud de Daniel Bisogno ha mejorado, asegura conductor

Hablando de este tema, el ‘Muñeco’ señaló que en los últimos meses ha visto mejoría en su salud, además de que esos momento lo han hecho reflexionar mucho.

Daniel Bisogno lleva varias semanas en recuperación. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

“Cada día me siento mejor. No estuvo fácil, me hizo reflexionar muchas cosas, reencontrarme conmigo mismo, con mi trabajo, sin perder el sentido del humor que me puede caracterizar; cuando te encuentras con un momento difícil de salud te haces una mejor persona”, agregó.