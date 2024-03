¿Qué enfermedades trata el té de epazote?

Más allá de su presencia en platillos de la gastronomía mexicana, el epazote es una planta aromática que protagoniza una infusión que, por muchos años, se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar problemas en el sistema digestivo.

En México, los remedios caseros más populares suelen ser aquellos elaborados con plantas aromáticas, como el romero, tomillo y orégano, que se encuentran con facilidad en las repisas de varias cocinas. Uno de los menos conocidos es el té de epazote.

El epazote es una planta, cuyo nombre científico es Chenopodium ambrosioides L., que se caracteriza por el fuerte olor que produce cuando se hierve y mezcla con otros ingredientes. Su uso principal es aromatizar y agregar sabor a los esquites, sopes, salsas y guisados.

Debido a la falta de estudios, se aconseja un consumo moderado del epazote. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Para qué sirve el té de epazote?

Entre los valores nutricionales del epazote, según El Poder del Consumidor, destacan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, un compuesto asociado con mejorías en el sistema digestivo.

En el mundo de la medicina tradicional, las hojas del epazote se utilizan para elaborar una infusión de sabor amargo. De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, a esta bebida se le asocian los siguientes efectos:

El epazote se usa para tratar de aliviar dolores estomacales, diarrea y reducir la presencia de gases .

. Aliviar los calambres menstruales.

Reducir síntomas de enfermedades respiratorias, como la tos.

Tratar dolores musculares de pecho y espalda.

Además de acompañar la preparación de algunos guisados, el epazote protagoniza una infusión que se toma en ayunas. (Foto: Especial)

La realidad es que los estudios alrededor del epazote son limitados, es decir, no hay suficiente evidencia que respalde estos beneficios en el organismo. Hasta la fecha, la planta no es una cura para ninguna enfermedad ni reemplaza ningún tratamiento médico.

Dicha Biblioteca de la UNAM también señala que el epazote se usa por sus propiedades desparasitantes en el cuerpo; sin embargo, ¿la planta realmente tiene este efecto?

¿Qué tipo de parásitos elimina el té de epazote?

La razón principal por la que se toma el té de epazote es por la noción de que podría ayudar al cuerpo a desparasitarse, es decir, eliminar los parásitos que se encuentran en el sistema digestivo y que producen malestares.

Entre los parásitos que supuestamente elimina el epazote, según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, destacan las lombrices intestinales, cuyos síntomas son dolores estomacales y náuseas.

No obstante, los efectos del té de epazote en el sistema digestivo podrían no ser lo esperado, ya que no se ha analizado lo suficiente como su aceite.

El té de epazote es un remedio casero que se asocia con una mejoría en la salud del estómago. (Foto: Shutterstock)

The University of Texas at El Paso comparte que, en algunos estudios, el aceite de epazote ha demostrado tener efectos paralizantes contra algunos parásitos, pero no se menciona que el té tenga los mismos resultados.

Además, en altas dosis, el aceite de epazote es tóxico para el organismo, por lo que no se recomienda su consumo.

En un documento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), publicado en 2017, en el que se mencionan a diferentes plantas medicinales, el especialista Miguel Ángel Yrade Padilla recomienda no tratar de desparasitarse con epazote, en cambio, se debería acudir con un especialista.

¿Qué beneficios tiene el té de epazote?

La plataforma de El Poder del Consumidor detalla que el epazote, si se consume con moderación y en pocas cantidades, podría tener los siguientes beneficios:

Tiene propiedades antisépticas , es decir, que evitan el crecimiento de microorganismos. Es por ello que podría utilizarse para tratar heridas superficiales.

, es decir, que evitan el crecimiento de microorganismos. Es por ello que podría utilizarse para tratar heridas superficiales. El epazote podría actuar como un analgésico natural.

A pesar de ello, Medical News Today comparte que, antes de consumir remedios hechos con hierbas, lo mejor es acudir antes con un especialista para evitar problemas en la salud.

El epazote es una planta que acompaña la preparación de algunos guisados y salsas. (Foto: Wikimedia Commons)

Contraindicaciones: ¿Qué pasa si tomo mucho té de epazote?

“Se debe tener cuidado (con el té de epazote), pues ingerido en exceso puede causar graves daños a la salud, tanto en niños como en adultos”, asegura el sitio de Sagarpa.

En otras palabras, aunque tradicionalmente la infusión de epazote se toma para aliviar malestares en el sistema digestivo, debido a la falta de estudios, su consumo debería ser moderado para evitar efectos secundarios.

Es tóxico

El sitio de The University of Texas at El Paso asegura que el té concentrado de hojas de epazote, al igual que su aceite, podría ser tóxico para el organismo. Además, como no hay una recomendación oficial, no hay forma de saber si se está ingiriendo la dosis adecuada.

Problemas digestivos

El documento de Sagarpa señala que, en algunos casos, se ha visto que el epazote puede provocar dolores abdominales, náuseas y vómitos.

El epazote suele protagonizar una infusión con fuerte olor. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Quiénes no deben tomar té de epazote?

Por las faltas de estudios, algunos grupos de personas que, para evitar futuras complicaciones, deberían evitar el consumo del té de epazote, estas son las que menciona The University of Texas at El Paso: