¿Cuál es el efecto del té de epazote en ayunas?

¿Tu rutina empieza con una taza de té de epazote? Esta infusión, una de las más populares en la medicina tradicional mexicana, se acostumbra a tomar en ayunas para obtener un mejor resultado de sus supuestos beneficios.

Las plantas aromáticas, especias y frutas cítricas, son los ingredientes principales de varios remedios caseros que buscan mejorar la salud del organismo, entre ellos se encuentran: el agua de limón, jugo de naranja con cúrcuma y hasta el té de eucalipto.

Uno de los brebajes menos conocidos, pero que se ha utilizado por mucho tiempo en México, es el té de epazote, cuyos beneficios principales se asocian con un aliviar calambres menstruales y mejorar la salud del sistema digestivo.

El té de epazote es un remedio casero que se asocia con una mejoría en la salud del estómago. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué sirve el té de epazote en ayunas?

El epazote, cuyo nombre científico es Chenopodium ambrosioides L., se utiliza principalmente en las cocinas para aromatizar guisados, esquites y hasta forma parte de recetas para elaborar enchiladas o chilaquiles verdes.

Más allá de la cocina, de acuerdo con el sitio de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, el epazote se toma en una infusión por sus supuestas propiedades medicinales para tratar algunas infecciones estomacales.

Al igual que otros remedios, el té de epazote se recomienda beber en ayunas, pero ¿por qué?

Debido a la falta de estudios, se aconseja un consumo moderado del epazote. (Foto: Wikimedia Commons)

Existe una noción de que, al consumir algún alimento o bebida en ayunas, el cuerpo aprovechará los posibles beneficios al máximo; sin embargo, en entrevista con El Financiero, la especialista Dania Karenina Gil Orozco aseguró que esto depende de diferentes elementos:

“Depende totalmente de cada caso, que engloba: estado de salud actual, microbiota intestinal, gustos, horarios, disponibilidad de alimentos y disponibilidad económica”.

Debido a la escasez de análisis alrededor del té de epazote, no hay suficientes estudios que respalde sus supuestos beneficios, es por ello que tampoco hay evidencia que asegure que beberlo en ayunas podría ser mejor.

¿Qué funciones tiene el té de epazote?

Estos son algunos de los efectos que se han relacionado con el té de epazote, cuyos alcances y efectividad se siguen estudiando.

Aliviar cólicos

Uno de los principales usos del té de epazote es aliviar los calambres menstruales; sin embargo, este beneficio es anecdótico, ya que hasta la fecha no hay suficientes estudios que confirmen este posible resultado.

Posible efecto en el sistema digestivo

Entre los valores nutricionales del epazote, El Poder del Consumidor destaca que contiene minerales, vitaminas y fibra, un compuesto asociado con mejorías en la digestión. A pesar de ello, debido a que en la cocina se utiliza en pequeñas cantidades, estos elementos de la planta no tienen un efecto considerable.

En el caso del té de epazote, la bebida se asocia con aliviar dolores de estómago, diarrea, vómito y hasta eliminar parásitos intestinales, esto es lo que se ha estudiado:

Según la plataforma de The University of Texas at El Paso , ciertas investigaciones han visto la posibilidad de que el aceite de epazote tenga efectos paralizantes contra algunos parásitos, pero no especifica cuáles y tampoco se menciona que la infusión tenga el mismo resultado.

, ciertas investigaciones han visto la posibilidad de que el aceite de epazote tenga efectos paralizantes contra algunos parásitos, pero no especifica cuáles y tampoco se menciona que Un documento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), que aborda diferentes aspectos de las plantas medicinales, comparte que algunos estudios han concluido que el aceite de epazote podría tener propiedades similares a los antihelmínticos.

El epazote es una planta que acompaña la preparación de algunos guisados y salsas. (Foto: Wikimedia Commons)

No obstante, el consumo de aceite de epazote no es recomendado, ya que ha demostrado ser tóxico en grandes cantidades.

Asimismo, el documento de Sagarpa contiene una recomendación del especialista Miguel Ángel Yrade Padilla, quien asegura que no se debe utilizar el epazote para desparasitar, en cambio, se debe acudir al médico para evitar futuras complicaciones.

Posible efecto antiinflamatorio

Algunas versiones comerciales del epazote, aquellas que vienen empaquetadas, mencionan que el ingrediente ayuda a disminuir la presencia de gases por sus valores nutricionales.

Cleveland Clinic señala que los gases pueden resultar en inflamación abdominal, pero aún no hay estudios que respalden que el té de epazote tenga propiedades antiinflamatorias.

¿Quiénes no deben tomar té de epazote?

Aunque el té de epazote se asocia con beneficios para el cuerpo, hay algunos grupos de personas que deberían mantenerse alejados de su consumo, ya que podrían sufrir de efectos secundarios.

Estas son algunas de las personas que no deberían consumir epazote, de acuerdo con el sitio de The University of Texas at El Paso:

Personas embarazadas o con lactancia

Personas con problemas estomacales, especialmente quienes tengan gastritis o úlceras

Quienes tengan problemas en su hígado

Personas con enfermedades renales

“Por su nivel de toxicidad, pone en riesgo la vida de los menores de cinco años al ingerirlo de forma continua, ya sea en té o cocinado en algún platillo”, señala la Secretaría de Salud.

Además, el aceite de epazote, o sus preparaciones hechas con la raíz, no deberían ingerirse por su toxicidad potencial.

El epazote suele protagonizar una infusión con fuerte olor. (Foto: Wikimedia Commons)

Contraindicaciones: ¿Qué pasa si tomo mucho té de epazote?

Aunque no hay una recomendación oficial sobre cuánto té de epazote se debería tomar al día, su consumo debe ser moderado, ya que en exceso, esta especia ha demostrado tener algunos efectos secundarios, estos son algunos de los que señala el documento de Sagarpa:

Dolores estomacales, abdominal y diarrea

Dolor de cabeza

En casos extremos, el epazote se ha asociado con problemas neurológicos

Asimismo, Mount Sinai puntualiza que, antes de ingerir remedios con plantas medicinales, lo mejor es consultar a un especialista.