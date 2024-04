¿Para qué sirve tomar agua de bugambilia?

En el mundo de las aguas frescas, más allá de los sabores populares como jamaica u horchata, existe una bebida, cuyo ingrediente principal es la bugambilia, una flor de color morado asociada con beneficios para el organismo.

Aunque los remedios caseros más populares suelen ser con especias, frutas cítricas y plantas aromáticas, en México hay algunas preparaciones que optan por el uso de ingredientes florales, como la manzanilla, que se toma para tratar varios malestares.

Entre estos remedios florales está el agua de bugambilia que se suele tomar en temporadas de calor para refrescar el paladar.

La flor de bugambilia morada se utiliza en varios remedios caseros. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué usos medicinales tiene la flor de bugambilia?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la bugambilia es una planta originaria de América perteneciente a la familia de las Nyctaginaceae. Aunque es muy popular en México, en realidad proviene de Brasil.

Una de las características del ingrediente es que hay varios tipos, en México la más popular es la que se conoce como bugambilia morada.

Debido a que es una planta comestible, la bugambilia se utiliza en la gastronomía para acompañar o decorar la preparación de algunos platillos, especialmente en repostería.

Fuera de la cocina, según la plataforma de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, la bugambilia se utiliza para tratar resfriados, tos y dolores de estómago. Incluso se llega a combinar con orégano o tomillo por la noción de que se potencian sus resultados.

A pesar de ello, la bugambilia se ha estudiado en pocas ocasiones, por lo que no hay evidencia suficiente que respalde los beneficios de la planta y sus preparaciones.

La flor de bugambilia forma parte de la decoración de varios hogares en México. (Foto: Sedema)

¿Qué beneficios tiene el agua de bugambilia?

Debido a la escasez de estudios sobre la bugambilia, no hay evidencia concreta de los efectos positivos que podría tener su infusión.

Estos son algunos de los posibles beneficios del agua de bugambilia que se siguen estudiando.

Posible efecto antiinflamatorio

En un estudio de 2020, publicado en la plataforma de National Library of Medicine, se vieron resultados prometedores sobre el efecto de los compuestos de la bugambilia con la inflamación de algunas partes del cuerpo.

A pesar de ello, no se especifica si estas posibles propiedades antiinflamatorias permanecen cuando se toma agua de bugambilia y tampoco hay suficientes análisis que terminen de respaldar el beneficio.

Podría aliviar la tos

El portal de The University of Texas at El Paso explica que las infusiones con bugambilia se utilizan en la medicina tradicional para aliviar síntomas de resfriados, especialmente la tos; sin embargo, este efecto continúa siendo anecdótico, ya que no hay estudios que lo comprueben.

Además, el agua de bugambilia no debería ser considerado como un reemplazo de tratamientos médicos. En caso de padecer alguna enfermedad respiratoria, lo mejor es consultar a un especialista.

La bugambilia también se utiliza en la preparación de un té. (Foto: Shutterstock)

Posible efecto contra el acné

En una publicación en las redes sociales de Divulgación de la Ciencia, UNAM, se menciona que la infusión de bugambilia tiene propiedades asépticas que ayudan a prevenir problemas en la piel, principalmente el acné.

A pesar de ello, no se especifica los alcances de este posible beneficio del agua de bugambilia en el cuerpo.

No adelgaza

Al igual que otros remedios, el agua de bugambilia es señalada de ayudar al cuerpo a bajar de peso, pero la realidad es que no hay estudios que confirmen que tenga propiedades adelgazantes.

Incluso, hay quienes combinan al agua de bugambilia con limón para potenciar este efecto, pero la fruta cítrica tampoco ayuda al organismo a bajar de peso.

La bugambilia se caracteriza por tener varios tipos. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántas veces al día se puede tomar agua de bugambilia?

Debido a la escasez de estudios, no hay una recomendación oficial sobre cuánta agua de bugambilia se puede tomar al día, lo mejor es mantener un consumo moderado para evitar complicaciones en la salud del organismo.

The University of Texas at El Paso hace hincapié en que, antes de tomar agua de bugambilia, se consulte a un especialista médico.

¿Cuáles son las contraindicaciones del agua de bugambilia?

En la mayoría de los casos, la bugambilia ha demostrado ser una planta segura, pero en grandes cantidades puede ocasionar algunos problemas en la salud.

Estos son algunos de los efectos secundarios que podría tener el consumo excesivo de la bugambilia en el cuerpo:

The University of Texas at El Paso añade que el jugo del tallo de la bugambilia puede resultar en casos de dermatitis serios.

Por la falta de estudios, no se ha establecido si el agua de bugambilia es segura en caso de embarazo o lactancia.

En un estudio de 2017, publicado en National Library of Medicine, se vio que la planta puede tener un efecto de antifertilidad, pero no se especificó si el agua también tiene este resultado o la cantidad que podría producir esto.

A pesar de ser una de las plantas más populares en México, los estudios de la bugambilia son limitados. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cómo se prepara el agua de bugambilia?

Hay diferentes recetas de agua de bugambilia, algunas de ellas utilizan jugo de limón para mejorar el sabor de la bebida.

Estos son los pasos para preparar agua de bugambilia:

Antes que nada, la bugambilia se debe de lavar para evitar consumir microorganismos nocivos para el cuerpo.

para evitar consumir microorganismos nocivos para el cuerpo. Solamente se utilizan los pétalos de la planta , así que se tienen que separar de la pequeña parte amarilla que está en el centro del ingrediente.

, así que se tienen que separar de la pequeña parte amarilla que está en el centro del ingrediente. En una taza con agua se deben de hervir los pétalos de bugambilia por cinco minutos, el líquido debe de tornarse de un color rosa intenso.

de bugambilia por cinco minutos, el líquido debe de tornarse de un color rosa intenso. Una vez que acabe el tiempo, se deja reposar la mezcla y luego se pasa por un colador.

Hay quienes agregan endulzantes o azúcar, pero esta acción puede cambiar las propiedades del agua de bugambilia.