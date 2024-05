Muere Benjamín González, comediante mexicano conocido como ‘Doña Evelia’

El comediante Benjamín González, originario de Oaxaca, falleció el lunes 29 de abril en el Hospital General de Cancún. Su amigo el también comediante ‘Doña Catalina, la diva del pueblo’ dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook: “Quiero informarles que ‘Doña Evelia’ se nos adelantó, lo siento mucho por su familia”.

¿De qué murió el comediante Benjamín González, conocido como ‘Doña Evelia’?

Aunque no han dado a conocer las razones médicas de su muerte, días antes del fallecimiento, su madre Olivia Javier apareció en una transmisión en vivo junto al comediante ‘Doña Catalina’ para compartir el difícil momento de salud que atravesaba Benjamín y que lo mantenía intubado “con pocas esperanzas de vida”. Ambos pidieron la solidaridad de sus seguidores para cubrir los gastos.

‘Doña Catalina’ dijo que la hospitalización se debió a “una recaída en la anemia”. De acuerdo con sus palabras, ante la complicación, los doctores comunicaron que ya no podían hacer nada: “Él depende del oxígeno que tiene puesto en la cama del hospital. Le pedimos a Dios que nos haga un milagro”, agregó.

A principios de abril, Benjamín compartió con sus seguidores que padecía hemorroides, motivo por el cual había perdido mucha sangre y lo tuvieron que internar: “Me enfermé hermanas (...) Me dio hemorroides, por la tos, como no comía nada, se me complicó mucho. Mi cuerpo decía que tenía que ir al baño, eso se me complicó, primero era sangradito’ normal, después se me reventaron esas cosas y ya era ‘como medio litro’. Estuve como tres días así”.

Tras esa transmisión en vivo, el comediante compartió una serie de fotografías caracterizado como ‘Doña Evelia’ y escribió: “Casi estoy mejor”, pero recayó y volvió al hospital.

¿Quién era Benjamín González?

El comediante Benjamín González tenía 25 años, era originario de Jamiltepec, Oaxaca, lugar a donde serían trasladados sus restos, y actualmente vivía en Cancún.

Tenía más de 500 mil seguidores en Tiktok, donde se volvió popular por su personaje ‘Doña Evelia’, que hacía sketches junto a otros comediantes como ‘Dominga’ y ‘Doña Cata’, también destacó por ser defensor de la comunidad LGBT.