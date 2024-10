¿Quién es Carlos Ballarta, comediante que peleó con el hijo de AMLO e hizo chistes de García Luna y Calderón?

Carlos Ballarta se convirtió en tendencia en redes sociales después de hacer algunos chistes relacionados con diferentes funcionarios públicos, entre ellos, Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón.

El standupero publicó una parte de su rutina en su cuenta personal de X donde causó una polémica por las bromas dichas en el video, pero esta vez no fue por criticar al Chavo del 8 ni por hablar de Juan Gabriel (como alguna vez lo hizo), entonces, ¿qué fue lo que pasó?

Genaro Garcia Luna protagonizó chistes de Carlos Ballarta. (Foto: AP) (AP)

Él es Carlos Ballarta, comediante que se burló de Calderón y García Luna

Carlos Ballarta nació en la Ciudad de México en 1990 y aunque se graduó de una escuela de doblaje, pronto inició su trayectoria artística en la comedia.

Creció en Xochimilco, pero en una familia con conflictos de dinero, contó en una entrevista para el canal de YouTube de Roberto Martínez en 2021.

Se mudó al Estado de México a los 10 años, pero continuaban los problemas económicos porque “eran tres hijos criados por una mamá soltera”, dijo.

“En 2016, cuando me contactaron de Netflix, fue un parte aguas, fue muy interesante, grabó Sofía Niño de Rivera y Ricardo O’Farril (...) para mí él era mi ejemplo a seguir, lo admiro mucho, lo quiero mucho”, dijo respecto a los inicios de su carrera de comediante.

“Dejé de hacer doblaje y me concentré en el stand up, quiero ser el mejor, me debo centrar (...) no me dieron número, no sé cuántos lo han visto”, explicó Carlos Ballarta.

Carlos Ballarta se burló de Felipe Calderón. (Foto: Instagram @ballartavaleverga)

El comediante mexicano compartió, en 2023, fotos en sus redes sociales donde confirmó su boda con una joven llamada Karla Ornelas, pero se conoce poco de su vida, solo que tiene dos hijos con ella-

También participó en películas mexicanas y series de televisión tanto de forma física como al prestar su voz, de acuerdo con su página oficial, estos son sus proyectos.

Comedy Central

Drunk History Latinoamérica

Mirreyes vs. Godinez

Mirreyes vs. Godinez 2

Bam Bam Brown

Gotham; (dobló a Lucius Fox)

Attack on titan: El rugido del despertar.

Carlos Ballarta se casó en septiembre de 2023. (Foto: Instagram @ballartabaleverga)

¿Qué chistes hizo Carlos Ballarta de Felipe Calderón y Genaro García Luna?

Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión por una corte de New York el pasado 16 de octubre, en redes sociales surgieron memes, pero no fueron los únicos chistes, Carlos Ballarta hizo algunos respecto al ex Secretario de Seguridad Pública y del expresidente Felipe Calderón.

“Salen los gringos, presentan a Genaro García Luna, colaborador de narcotraficantes mexicanos, pero ‘Felipillo’ se desvincula de él con un comunicado en Twitter (...) palabras más, palabras menos, lo que decía era por esta que yo no sabía de eso”, contó el comediante mexicano.

“Era tu compa, ¿cómo no vas a saber? Yo sé cosas de mis amigos que no debería, si era tu amigo, cuando coge con alguien nuevo, te cuentan donde se conocieron, la ahorque, te dicen (...) si él no sabía era más triste, es señal de una amistad fallida, no le tenía confianza para contarle las minucias de su vida privada”, declaró.

“El expresidente Felipe Calderón leyendo las noticias con el corazón roto, preguntándose, ¿en qué fallé?”, dijo en su rutina.

Carlos Ballarta tiene especiales de comedia en Netflix. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué pasó entre el hijo de AMLO y Carlos Ballarta?

Carlos Ballarta tiene una rutina de stand up donde habló de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO y hace chistes del hijo del expresidente mexicano.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador dedicó un mensaje a las burlas del famoso comediante y escribió lo siguiente en su cuenta de X.

“En verdad es triste ver cómo alguien que parecía ser una voz irreverente y auténtica ahora se preste para hacerle el juego a los moralmente derrotados. Sacó el cobre y, lejos de ser un crítico, termina siendo una herramienta de aquellos que buscan el poder para saquear México”, se lee en el post convertido en tendencia en redes sociales.

“Qué lástima que una figura con algo de influencia popular caiga en el juego de desinformar, trivializar y calumniar, en lugar de usar su talento para elevar la conversación y en realidad de manera entretenida y honesta hacer consciencia ante la situación en la que vivimos millones de mexicanas y mexicanos”, finalizó José Ramón.