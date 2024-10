Gaby Spanic sufrió violencia en noviazgo con José Ángel Llamas: ‘Quedé inconsciente’

La violencia en el noviazgo es un problema al cual se enfrenta México en la actualidad, de acuerdo con el INEGI, en 2023, 64 de 100 mujeres sufrieron algún tipo de agresión en una relación y aunque Gaby Spanic no estuvo en esa lista por el año, sí padeció el mismo problema en el pasado durante su relación con José Ángel Llamas.

La actriz de La usurpadora estuvo en el programa de televisión Secreto de villanas, mismo donde Sabine Moussier reveló tener problemas de salud, siendo la esclerosis múltiple el diagnóstico más probable.

Pero Gaby Spanic no habló de enfermedades, en cambio, reveló el episodio donde terminó inconsciente en su casa tras un problema desatado con José Ángel cuando eran pareja.

Gaby Spanic participa en el programa 'Secreto de villanas'. (Foto: Instagram @gabyspanictv)

“Sí me enamoré de él, duramos dos años, él tenía una adicción al ejercicio y se inyectaba esteroides, estaba de mal humor y un día se volvió loco, un día se golpeó en el baño, él solo, le dije que no se golpeara, se volteó, me tomó por el cuello con fuerza, pero me resbalé y me caí”, contó la villana de telenovelas.

“Me desmayé, de tanto que me apretó, desperté en la cama rodeada de paramédicos, toda enchufada, me dijeron que tenía 15 minutos inconsciente”, finalizó la actriz.

Por el momento, José Ángel Llamas no ha dado respuestas ante los señalamientos de la famosa en el programa de televisión publicado en el canal de YouTube de Canela TV.

José Ángel Llamas era pareja de Gaby Spanic. (Foto: Instagram _losllamas_)

Gaby Spanic habló de su romance con José Ángel Llamas

No es la primera vez que la villana de telenovelas mexicanas habla de su relación con José Ángel Llamas, pero no reveló más detalles.

“Yo sufrí mucho ahí, decía que yo le hacía cosas a él, aguantaba muchas cosas, me decían que yo era la mala en la historia, ahora es pastor, no quiere saber nada de la actuación (...) un día me agarró, pero esta persona dijo a los paramédicos que yo me desmayé sola”, contó la actriz venezolana para el canal Tlnovelas.

De acuerdo con Univision, ellos se conocieron en 2002, pero al principio no hicieron pública su relación hasta divorciarse de sus anteriores parejas, sin embargo, poco duró el flechazo de cupido y tras unos meses juntos, finalmente se separaron.

¿En qué telenovelas participó Gaby Spanic?

Muchos recuerdan la participación de Gaby Spanic en La usurpadora, pero también participó en otras producciones televisivas y entre las más destacadas están las siguientes.

La loba herida

La intrusa

Prisionera

Tierra de pasiones

Soy tu dueña

Vivir de amor

Amores que engañan