Laura Zapata asegura que Gálvez aventaja en Elecciones: ‘No nos quieran ver la cara o cerramos Reforma’

La actriz Laura Zapata ha apoyado a Xóchitl Gálvez y considera que cerraría Reforma si los resultados electorales no son claros. (Fotoarte: Andrea López Trejo / El Financiero).

La villana de telenovelas Laura Zapata ha tenido un papel muy activo durante las marchas del INE, pero además de esa ‘Marea Rosa’, también matuvo abiertamente su apoyo a la candidata Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México) en las Elecciones presidenciales 2024, quien lleva una amplia desventaja frente a Claudia Sheinbaum.

Los resultados de las encuestas de salida, que se van respaldando con el avance del conteo preliminar PREP, no fueron del agrado de la actriz de María Mercedes, quien estuvo en una mesa de opinión con Carlos Alazraki, Pedro Ferriz de Con, Francisco Martín Moreno y Guadalupe Loaeza en el canal de YouTube Atypical Te Ve.

En dicho sitio, esta noche publicaron un video en vivo llamado ‘Taboada se declara ganador en la CDMX: Sheinbaum y Clara Brugada tiemblan de miedo, en el cual comentan la jornada electoral del 2 de junio y su molestia con que se declare la ventaja de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“Hoy la sociedad mandó, votó, que no nos quieran ver la cara, porque si no cerramos Reforma”, dijo Zapata.

Laura argumentó que Xóchitl tiene más ventaja de lo que se dice en los resultados previos porque vio la asistencia y escuchó a los mexicanos de diversos lugares del mundo, que acudieron a votar en largas filas y no cree que haya sido por Sheinbaum: “es la lógica”:

“A mí no me pueden convencer, lo que yo viví, sentí y viví durante 3 horas que estuve en la casilla era una cosa de dicha, de ‘ya ganamos’, era una fiesta... Que no los hagan sentir otra cosa”, agregó la intérprete, quien criticó los preparativos para celebrar en el Zócalo.

En X, la actriz de Siempre Reinas escribió: “Les cuento que ejercí mi poder, mi voto, mi sufragio efectivo no reelección. Y ha sido una gran verbena la casilla donde voté. Hace media hora llevábamos el 85% de votación. Estoy segura de que MÉXICO no será socialista, no será comunista y seguiremos viviendo en la democracia gracias a esta salida magna que hemos tenido todos los mexicanos. Refrendando nuestro amor a la patria”.

Viviendo en su mundo de caramelo, la actriz Laura Zapata dice que Xóchitl Gálvez ganó porque muchos mexicanos en París y Madrid votaron por ella. Reacia a aceptar la realidad, amaga con cerrar Paseo de la Reforma. Ver para creer. Guadalupe Loaeza coincide con ella. pic.twitter.com/3SIF4E13KB — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 3, 2024

Laura Zapata en la Marcha por la Democracia 2024. (Foto: Instagram / laurazapataoficial).

¿Quién ganó la presidencia de México 2024?

Tras el cierre de casillas de este domingo a las 18:00 horas, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez afirmó que “ya ganó”, pero pidió “contar hasta el último voto”, porque está “compitiendo contra el autoritarismo y el poder y son capaces de todo”.

“Yo les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones a pesar de toda la trampa, todas las mentiras, a pesar de todo el abuso de poder y de sus millones de pesos desviados”, declaró la aspirante.

Gálvez se dijo ganadora “por la altísima participación ciudadana, de más de 80 % de muchas casillas (centros de votación), por la energía y el entusiasmo de la gente”. El Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no ofrece resultados oficiales.

Laura Zapata formó parte de la 'Marea Rosa'. (Foto: X / @LAURAZAPATAM)

El conteo preliminar del INE apunta a una victoria con amplia ventaja para Sheinbaum, con poco más del 60% de los votos, lo que le llevaría a convertirse en la virtual presidenta del país, frente a menos del 30 % de su principal rival Xóchitl Gálvez.

Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ha cosechado el 9.2 % de los votos.

Pese a ello, Santiago Creel, el coordinador de campaña de Gálvez, expresó: “En nuestras mediciones, tenemos números que confirman que nuestra candidata y candidatos salen triunfadores”.

Con información de EFE.