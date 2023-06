Ingrid Coronado tomará acciones contra Anna Ferro: ‘Tendré que iniciar asuntos legales’

A casi un año del fallecimiento de Fernando del Solar sigue el pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por una propiedad que la conductora asegura es suya, ubicada en Cuernavaca, en la que está viviendo la viuda de Fernando y la cual no quiere desalojar.

Y aunque Coronado dijo en meses pasados que había buscado la forma de llegar a un acuerdo con Anna Ferro, al no obtener respuesta de la maestra de yoga podría emprender próximamente acciones legales para recuperar el departamento que está a su nombre.

“El departamento en donde está ella, ese es mío, está a mi nombre y he intentado por los medios posibles que, pues me lo devuelva, pero no ha querido; entonces, también tendré que iniciar, pues, asuntos legales”, aseguró en una entrevista con Ventaneando.

Al ser cuestionada por el hecho de que exista la posibilidad de que Anna Ferro se apropie del departamento, la locutora de radio aseguró que eso no es posible, y que incluso mientras más tiempo permanezca ahí, puede complicarse la resolución.

“No hay forma de que se apropie, en realidad entre más tiempo pase, pues va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero pues no lo he logrado, desgraciadamente. Personalmente, de buena fe, pero no, no lo he logrado, pues ahora ya no me responde”, sentenció

Ingrid Coronado ha buscado hablar con Anna Ferro pero ella no le responde. (Foto: Instagram / @ingridcoronadomx / @annaferro8)

Ingrid Coronado todavía no realiza el juicio de sucesión testamentaria

En octubre pasado se dio a conocer una parte del testamento de Fernando del Solar. En aquel entonces, Ingrid Coronado se dijo sorprendida, pues ella hubiese esperado que sus hijos tuvieran más seguridad económica.

De igual forma, en aquel momento dijo que realizaría una sucesión testamentaria en favor de sus hijos: “es una obligación que tenemos los padres”, mencionó en aquella ocasión.

Sin embago, en la reciente entrevista mencionó que todavía no ha iniciado con ese trámite por motivos de trabajo y porque se encuentra enfocada en sus hijos, quienes actualmente están participando en una competencia deportiva.

“No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, mis hijos están en este momento en el Nacional de Pádel, ganando, así que han estado en los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto”, aseveró.