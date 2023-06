Asesinan a balazos a Pacho ‘El Antifeka’, cantante de Reguetón y amigo de Daddy Yankee

“Fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios”, escribió Daddy Yankee en una publicación en la que lamentó el asesinato del músico conocido como Pacho ‘El Antifeka’.

Este jueves, se confirmó la muerte de Neftalí Álvarez Núñez, mejor conocido como Pacho ‘El Antifeka’. El cantante de 42 años perdió la vida en el municipio de Bayamón ubicado en Puerto Rico.

Las autoridades locales encontraron el cuerpo sin vida del intérprete dentro de un vehículo estacionado en el centro Plaza Tropical. Según un informe de la División de Homicidios de Bayamón, ‘El Antifeka’ tenía varias heridas de bala.

Aunque no se tiene conocimiento de las razones detrás de su muerte, el músico tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas. Hace un par de meses, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) allanó su vivienda para realizar un cateo.

Pacho ‘El Antifeka’ era un cantante especializado en el reguetón. (Foto: Instagram / @pacho_alqaedas)

¿Quién era Pacho ‘El Antifeka’?

Neftalí Álvarez Núñez nació en Puerto Rico en 1981 y desde pequeño se interesó por el mundo del reguetón. Su carrera profesional inició en el dúo Pacho & Cirilio de 2013 hasta su salida en 2015.

Tras su participación en aquel grupo musical, en 2019 el puertorriqueño lanzó un sencillo ‘No tienen rifle’ en conjunto con el músico Cano ‘El Bárbaro’, quien también fue asesinado a balazos en diciembre de 2021.

En 2021, Pacho El Antifeka’ lanzó su primer álbum en solitario llamado All Star Game, traducido al español como Más duro que ayer, que contiene sencillos como ‘Triste’, ‘Tu Recuerdo’, ‘Amores Vienen y Van’, entre otros.

Aquel compendio musical cuenta con la participación de otros exponentes del reguetón como Rauw Alejandro, Nicky Jam, Arcángel, Wisin & Yandel, entre otros. En una entrevisa con EFE, el músico aseguró que “metió” todo su corazón para mostrar su faceta más “profesional”.

Famosos se despiden de Pacho ‘El Antifeka’

Algunos famosos han reaccionado ante la muerte de ‘Pacho El Antifeka’, entre ellos se encuentran personalidades como Daddy Yankee que han destinado un mensaje de despedida.

Daddy Yankee

El intérprete de ‘Gasolina’ publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece acompañado del músico asesinado y de Bad Bunny. Este fue el mensaje que escribió:

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad”, escribió el músico.

Daddy Yankke lamentó la muerte de Pacho ‘El Antifeka’. (Foto: Instagram / @daddyyankee)

Daddy Yankee aseguró que las “cualidades” con las que fue tratado por el artista fallecido fueron muy importantes para él:

“... Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones”.

Farruko

El cantante Farruko también se pronunció al respecto sobre la muerte de Pacho ‘El Antifeka’. En su Instagram publicó una fotografía en la que aparece con el artista y dedicó un mensaje de despedida.

“Descansa en paz mi brother. No hablábamos todo el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios de intentar ser mejores personas, de aprender a ser justo, siempre fuiste líder y hermano. Dios tenga Misericordia y le de fortaleza a tu familia”.

Farruko lamentó la muerte de Pacho ‘El Antifeka’. (Foto: Instagram / @farruko)

Rauw Alejandro

El músico Rauw Alejandro compartió una historia de Instagram en la que aparece posando con el fallecido. Asimismo, escribió un mensaje de despedida en el que ofrecía su apoyo a los familiares del artista:

“Mucha fuerza a su familia. Recuerden que solo Dios nos las da, con él por delante siempre. Estamos aquí, tu música y tus buenas obras vivirán para siempre hermano”.

Rauw Alejandro lamentó la muerte de Pacho ‘El Antifeka’. (Foto: Instagram / @rauwalejandro)

