Los últimos años de Renata Flores: De vivir en situación de calle a estar ‘como en casa, protegida’

La actriz Renata Flores murió a los 74 años. Recordada por sus papeles de la Señorita Irene en Chispita (1982) o Leopoldina en Rosa Salvaje (1987), pasó sus últimos años en una situación complicada, pues a pesar de que vivió en la Casa del Actor I.A.P. Mario Moreno hasta su muerte, pocos años antes no era así.

Su historia de vida inicia con el sueño de ser cantante, pero más tarde se da cuenta de que la actuación era lo suyo. Desde 1967 y hasta 2013 trabajó para diversas telenovelas, creando papeles memorables que se albergan en la memoria de la audiencia.

No obstante, tras su retiro en 2013, la actriz se alejó de la pantalla y no fue hasta 2020 que se supo de ella gracias a que se anunció su llegada a la Casa del Actor, pues alrededor de tres años los vivió en situación de calle.

Renata Flores actuó en exitosas producciones como 'Rosa Salvaje' y 'La Usurpadora'. (Facebook / RENATA FLORES)

Renata Flores vivió en situación de calle: ¿Dónde estaba?

En 2020, empezaron a circular en redes sociales una serie de imágenes, difundidas por primera vez en el canal de YouTube del influencer Alejandro Zúñiga, en las que se puede ver a Renata Flores en compañía de dos perros.

Sin embargo, causó preocupación entre sus seguidores ya que, aseguraron, se encontraba viviendo en un automóvil, acompañada de ambos lomitos, en condiciones precarias, lo que encendió las alarmas de amigos de la actriz, quienes trataron de buscarla.

Más adelante se informó que la actriz de La Usurpadora (1998) estaba viviendo a lado de un parque ubicado en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

Dicha información fue confirmada por el actor David Rencoret, quien también era amigo de la actriz, durante una entrevista con Ventaneando.

“La compañera Renata fue rescatada, estaba en la colonia Narvarte en un parque, llevaba ahí casi tres años (…) Me costó mucho dar con ella, no me quería decir dónde hasta que ya pude acceder a ella, estaba viviendo dentro de su carro con dos perros, con sus mascotas que son como sus hijos”, explicó en diciembre de 2020.

Renata Flores vivió casi tres años en situación de calle. (Foto: Facebook / RENATA FLORES)

¿Qué pasó con Renata Flores antes de llegar a la Casa del Actor?

En ese entonces, se hizo una solicitud a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para que fuera recibida en la Casa del Actor, perteneciente a dicha institución. Y aunque no recibieron respuesta inmediata, el actor Jesús Ochoa se hizo cargo de la situación.

“(Renata) Está en este momento en un lugar bien, bajo techo, cuidada, siendo trasladada a servicios médicos que necesita y en espera de que la Casa del Actor diga que ya la podemos llevar ahí”, señaló Rencoret en aquella ocasión.

Para tranquilizar a sus seguidores, la actriz hizo público un audio en el que aseguraba que se encontraba bien, después de dejar el automóvil donde vivió por casi tres años.

'¡Vivan los niños!' es una de las telenovelas donde participó Renata Flores. (Foto: Facebook / RENATA FLORES)

“Hola, ¿qué tal? Soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. Por favor acallen la mala información que circula de mi persona, besos y abrazos”, se le escucha decir.