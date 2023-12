De ‘Chabelo’ a Talina Fernández: ¿Qué famosos mexicanos murieron en 2023?

2023 ha sido un año de pérdidas significativas dentro de la farándula y el espectáculo mexicano, pues a lo largo del mismo han fallecido icónicos personajes de la televisión, el cine y la música en México.

Muchos de estos fallecimientos causaron sorpresa a la audiencia que los seguía, pues sus muertes fueron inesperadas; incluso, algunos de ellos murieron demasiado jóvenes, cuando su trayectoria estaba empezando a tomar vuelo.

Sin importar las circunstancias en las que hayan ocurrido, las muertes de estos artistas marcaron a miles de personas. Y aunque han dejado de existir físicamente, serán recordados por todos aquellos que eran admiradores de su trabajo.

La lista de muertes de famosos que ocurrieron en 2023 es mucho más extensa que la presentada a continuación. Sin embargo, queremos hacer hincapié en que el hecho de que algún artista no aparezca en este listado no significa que su muerte sea menos relevante.

‘Polo-Polo, comediante

El 23 de enero se dio a conocer la muerte de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, comediante mejor conocido como ‘Polo-Polo’, a los 78 años.

En aquel entonces, fue su hijo Paul quien confirmó la noticia a Ventaneando, y mencionó que tanto él como su hermana estuvieron siempre al pendiente de su salud, sobre todo en los últimos años.

Si bien se informó que su muerte fue por causas naturales, se sabía que desde hace varios años Polo Polo tenía demencia vascular, situación por la que habría decidido retirarse de los escenarios en 2016 y permanecer en su casa, pues no quería ser ingresado a algún centro de salud.

El comediante 'Polo Polo' falleció a los 78 años. (Foto: Cuartoscuro / Miguel Dimayuga)

Irma Serrano ‘La Tigresa’, actriz y cantante

En las primeras horas del 1 de marzo murió Irma Serrano, conocida por su popular apodo de ‘La Tigresa’, a los 89 años, noticia que fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes.

Un día después, su sobrino Luis Felipe García dio a conocer que la también expolítica murió a causa de un infarto, además de que en sus últimos meses de vida padeció demencia senil.

“Murió de un infarto, se empezó a sentir mal y son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza que no lo entiendes, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar, porque estaba bien, alegre”, señaló Luis Felipe.

Irma Serrano 'La Tigresa' tenía demencia senil. (Foto: EFE)

Ignacio López Tarso, actor

Tras estar alrededor de una semana internado por una neumonía y oclusión intestinal, el primer actor Ignacio López Tarso murió el 11 de marzo a los 98 años.

Conocido por su icónico papel de Macario en la cinta que lleva el mismo nombre, su fallecimiento fue dado a conocer por su hijo Juan Ignacio Aranda; unas horas antes, el mismo había informado que el estado de salud de su papá seguía muy delicado.

Gracias a su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, fue despedido en el Palacio de Bellas Artes.

Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo a los 98 años. (MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Rebecca Jones, actriz

La actriz Rebecca Jones, de 65 años, murió la madrugada del 22 de marzo acompañada de sus seres queridos, según dio a conocer su representante a través de un comunicado.

Inmediatamente no se dieron a conocer las causas detrás de su fallecimiento, aunque en noviembre de 2022 fue internada en terapia intensiva por una infección en las vías respiratorias, misma que había evolucionado favorablemente y por la cual fue dada de alta unos días después.

También padeció cáncer de ovarios, mismo que le fue detectado en 2017 tras un mal diagnóstico, donde le habían dicho que lo que tenía, era colitis.

Rebecca Jones padeció cáncer de ovario. (Foto: Instagram @la_rebeccajones)

Luis Hernández ‘Queli’, actor

El 24 de marzo se anunció que Luis ‘Queli’ Hernández, conocido por su participación en la serie de comedia Cero en Conducta, falleció, sin dar mayores detalles sobre su muerte, misma que fue conformada por Jorge Ortiz de Pinedo, productor y actor de la citada serie de TV.

“Murió mi compañero y admirado amigo; Luis Hernández, ‘Queli’; quien interpretó y creó al divertido personaje del ‘gangoso enmascarado’ de ‘Cero en conducta’ (La escuelita de Jorge) Descasa en paz, querido amigo”, escribió Ortiz de Pinedo en aquella ocasión.

Luis 'Queli' Hernández actuó en el programa 'Cero en conducta'. (YouTube / Distrito Comedia)

Xavier López ‘Chabelo’, actor, comediante y conductor de TV

Uno de los días más temidos por varias generaciones, llegó: En las primeras horas del 25 de marzo falleció Xavier López ‘Chabelo’ a los 88 años.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de las redes sociales del actor, donde primero mencionaron que fue a causa de complicaciones abdominales.

Sin embargo, su hijo Xavier López Miranda dio una conferencia de prensa ese mismo 25 de marzo, en donde puntualizó que la causa de muerte de ‘Chabelo’ fue un choque séptico, por lo que falleció casi de manera súbita.

El actor, comediante y conductor de TV quedó inmortalizado gracias a su programa, En Familia con Chabelo, gracias al cual obtuvo dos Premios Guinness: ‘Mayor trayectoria como conductor infantil y ‘Mayor tiempo haciendo un personaje’.

'Chabelo' fue uno de los actores y conductores más icónicos de la televisión mexicana. (Foto: Facebook Chabelo)

Andrés García, actor

Otro icónico actor del cine y televisión mexicana que murió este año fue Andrés García, quien falleció el 4 de abril a los 81 años, después de enfrentar un diagnóstico de cirrosis y malestares de salud desde julio de 2022 aproximadamente.

Su esposa, Margarita Portillo, fue la encargada de dar la triste noticia a través de sus redes sociales. Un día después, se llevó a cabo su velorio en su icónica casa de Acapulco, puerto donde vivió gran parte de su vida.

A pesar de todas las afecciones que padeció en vida, el actor que saltó a la fama gracias a su personaje en Chanoc (1967) murió a causa de un shock hipovolémico, de acuerdo con una entrevista que ofreció su médico tratante a Telemundo.

Andrés García vivió varias complicaciones médicas. (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Julián Figueroa, cantante

La noche del 9 de abril comenzó a trascender que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, fue encontrado sin vida en su domicilio, sin signos de haber sufrido violencia. La noticia que fue confirmada por la actriz la mañana del día 10.

En el mensaje que compartió Maribel Guardia a través de sus redes sociales, informó la causa de muerte del joven, quien tenía 27 años. “El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, indicó.

Días después de su muerte se estrenó Centurion: The Dancing Stallion, película de Hollywood en la que colaboró con una de sus canciones y como actor. Su deceso se dio un día después del que hubiese sido cumpleaños de su papá, quien murió en 2015.

Julián Figueroa murió de forma repentina a los 27 años. (Foto: Instagram @julian_f.f)

Sergio DeFassio, actor y comediante

Otro de los famosos que partió en abril fue Sergio DeFassio, quien murió a los 70 años el 18 de abril. Las causas no fueron dadas a conocer inmediatamente; quien informó el deceso del actor y comediante fue Televisa Espectáculos a través de redes sociales.

Diana Golden, una de sus grandes amistades, mencionó que estaba hospitalizado porque le acababan de poner un marcapasos antes de sufrir un infarto, información que fue confirmada semanas después por Carlos Bonavides, quien habló de los últimos días de DeFassio.

“Fue terrible (su muerte), estaba bien después de la operación del marcapasos, estaba bien y se me fue de repente, sorpresivamente, y sí duele mucho. Un compañero de sueños de toda la vida”, compartió el actor con el que trabajó en El premio mayor (1995).

Sergio DeFassio falleció tras un infarto (Instagram)

Carlos Parra, cantante

En cuanto a muertes sorpresivas de personas jóvenes, también está la del cantante Carlos Parra, quien murió a los 26 años el 6 de mayo. Era la voz y uno de los integrantes de Los Parras, agrupación de música regional mexicana.

Su fallecimiento fue a causa de un accidente mientras viajaba con sus hermanos, quienes dieron a conocer la triste noticia a través de las redes sociales de la agrupación dos días después de que ocurriera.

“A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos”. Los detalles no fueron dados a conocer, aunque circularon distintas versiones.

Los Parras anunciaron el fallecimiento de Carlos, su hermano y uno de sus integrantes de la banda. (Foto: Captura de pantalla)

Antonio ‘La Tota’ Carbajal, exfutbolista

El histórico portero que jugó en cinco mundiales con la Selección Mexicana, Antonio ‘La Tota’ Carbajal, murió el 9 de mayo a los 93 años. También se desempeñó como director técnico y auxiliar.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por Paco Montes, reportero de Fox Sports México, aunque no mencionó las causas de su deceso.

Sin embargo, una semana antes, el exfutbolista recibió atención médica en un hospital de León, Guanajuato, por problemas relacionados con presión arterial alta.

'Tota' Carbajal participó en cinco mundiales de futbol con la Selección Mexicana. (FOTO: Mexsport)

Antonio Vázquez Alba, el ‘Brujo Mayor’

Antonio Vázquez Alba, conocido como el ‘Brujo Mayor’ de Catemaco murió el 19 de mayo a los 84 años, confirmaron integrantes de su comunidad a El Financiero en aquella ocasión.

La causa de su fallecimiento fue un paro respiratorio. Se desconoce si tenía otras enfermedades al momento de morir.

El Brujo Mayor hacía predicciones sobre sucesos en el mundo de la farándula mexicana. (Cuartoscuro)

Rubén Moya, actor de doblaje

El reconocido actor de doblaje Rubén Moya murió el pasado 11 de junio a los 62 años. Su deceso fue dado a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales.

Aunque no se dio a conocer la causa de su muerte, el actor estuvo luchando en los últimos meses contra el cáncer de garganta.

Rubén Moya dio vida y voz a personajes como He-Man en la serie y película con el mismo nombre, el Emperador Zurg en Toy Story 2, y Ronan el Acusador en Guardianes de la Galaxia. También prestó su voz a actores como Morgan Freeman, Jon Voight y Jack Palance para Aunque usted no lo crea, de Ripley.

Rubén Moya prestó su voz para dar vida a varios personajes famosos. (Foto: Facebook @RubenMoyaOficial)

Nino Canún, periodista

El 21 de junio murió Nino Canún, locutor de radio y periodista famoso por dirigir el programa Y usted, ¿qué opina?. Tenía 82 años.

Su familia fue la que confirmó la noticia, aunque no dieron detalles detrás de su muerte. Sin embargo, en sus últimas apariciones públicas estaba utilizando oxígeno.

Nino Canún fue reconocido por su programa '¿Y usted... qué opina?'. (Foto: Facebook @NinoCanunOficial)

Talina Fernández, actriz y conductora de TV

El 28 de junio se dio a conocer que Talina Fernández fue hospitalizada de emergencia e internada en terapia intensiva. Un par de horas más tarde sus hijos, ‘Coco’ y ‘Pato’ Levy, quienes se encontraban a las afueras del hospital, confirmaron el deceso de la conductora de TV ese mismo 28. Tenía 78 años.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, explicó ‘Coco’.

Semanas antes, la llamada ‘Dama del buen decir’ refirió que sentía algunos malestares físicos, pero los médicos no hallaban la causa. Después, le informaron que tenía leucemia, enfermedad que avanzó muy rápido.

Talina Fernández luchó brevemente contra leucemia. (Instagram / @talinafernandezoficial)

Alfonso Iturralde, actor

El pasado 25 de julio murió Alfonso Iturralde, actor conocido por ser ‘el villano’ en telenovelas como Marimar y el Abuelo y yo, a los 73 años. La primera en confirmar fue la Asociación Nacional de Actores a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

No se dieron detalles sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en 2019 reveló que había padecido cáncer de próstata, mismo que en aquel entonces ya había superado.

Alfonso Iturralde había padecido en el pasado cáncer de próstata. (Foto: Twitter @AlfonsoIturrald)

David Ostrosky, actor

El 17 de agosto se confirmó el fallecimiento del actor David Ostrosky, quien tenía 66 años. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Las causas no fueron reveladas en ese momento, sin embargo tenía antecedentes de salud delicados, como un tumor en el brazo del que habló a finales de 2022 en una entrevista con Televisa, empresa donde trabajaba; su última producción se llamaba Vencer el pasado, pero tuvo que dejar grabaciones por lo mismo.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo; agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, compartió en aquella ocasión.

David Ostrosky murió a los 66 años. (Foto: Instagram / @david.ostrosky)

Benito Castro, actor

Benito Castro, recordado por su papel de ‘Papiringo’ en la serie La Güereja (1998), protagonizada por María Elena Saldaña y gran amigo de Paco Stanley, falleció el 11 de septiembre a los 77 años. Su muerte fue repentina, pues gozaba de buena salud.

La primera en informar el deceso fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), y posteriormente su sobrina Denisse Castro reveló que la causa de muerte fue un accidente doméstico que había sufrido aquella mañana.

Entre las múltiples heridas que tuvo, Benito sufrió de de un golpe en la cabeza, fracturas en las costillas y tórax, además de la perforación de un pulmón, por lo que perdió mucha sangre. Cuando llegó al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por él.

Benito Castro falleció tras caer de las escaleras en su casa. (Foto: Cuartoscuro)

Cecilia Priego, actriz

El 30 de septiembre fue cuando se anunció que la actriz tabasqueña Cecilia Priego falleció con apenas 36 años. La compañía Teatro en 30, de la cual era directora creativa compartió la noticia de su deceso.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra directora operativa: Cecilia Priego”, señalaron en una publicación a través de redes.

Aunque el motivo de su fallecimiento no fue dado a conocer, desde 2021 se enfrentó a cáncer cervicouterino, mismo por el que le practicaron una histerectomía para retirarle el útero y el cuello uterino, pues su enfermedad se aceleró gracias al COVID que sufrió.

Cecilia Priego murió luego de enfrentar una enfermedad por varios años. (Foto: Instagram / @soyceciliapriego).

Manuel Guerrero, locutor

El locutor de radio Manuel Guerrero, conocido por ser la voz dentro del programa El Club de los Beatles y gran fan del llamado ‘cuarteto de Liverpool’, murió el 18 de octubre a los 65 años.

Grupo Radio Centro, empresa de radiocomunicación a la que pertenecía, fue la que informó del fallecimiento del conductor a través dse sus redes sociales.

Su muerte resultó repentina, por lo que en ningún momento se mencionaron las causas.

Manuel Guerrero fue reconocido por ser un locutor de radio en México. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Alberto Ángel el ‘Cuervo’, cantante

La mañana del 24 de octubre se dio a conocer el fallecimiento del cantante Alberto Ángel ‘El Cuervo’ a los 73 años. Se dedicaba a la música regional mexicana.

El también músico Rodrigo de la Cadena fue el primero que informó sobre la muerte de ‘El Cuervo’. Posteriormente, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) confirmó la noticia.

Aunque no se mencionó la causa de su fallecimiento, en algunos sitios como People en Español afirmaron que fue gracias al cáncer de tiroides que padecía desde hace un tiempo.

Alberto Ángel ‘El Cuervo’ grabó más de 120 discos. (Foto: Facebook / @AAElCuervo)

Fernando Almada, actor

El 30 de octubre, el actor Fernando Almada murió a los 94 años. Fue reconocido por su participación en diversas películas de acción de la década de los sesenta y ser hermano de Mario Almada.

Los primeros en informar del deceso fueron integrantes de la Asociación Nacional de Actores desde sus redes sociales, aunque no mencionaron las causas.

Fernando Almada falleció a los 94 años. (Foto: Facebook / @Asociación Nacional de Actores)

Adriana Laffan, actriz

La actriz Adriana Laffan, reconocida por su participación en telenovelas como Carrusel y Mujer de madera, falleció a los 63 años el 1 de noviembre.

Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quien confirmó el fallecimiento de Laffan, aunque en ese momento no se mencionaron las causas. Dos semanas después, su hija Majo Laffán reveló que había sido repentinamente diagnosticada con neumonía.

“Fue muy repentino, empezó como una gripa. La llevamos al hospital el 21 de octubre, porque se oía rara su respiración y tenía una tos brutal. Tiempo después, nos dieron el diagnóstico”, dijo en entrevista con Mauro Godoy.

Adriana Laffan fue una reconocida actriz mexicana. (Foto: X / @dtlnovelas1)

Queta Lavat, actriz

Diciembre se llevó a una de las actrices mexicanas más longevas que teníamos: Queta Lavat, quien murió el 4 de diciembre a los 94 años.

Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de redes, y enviaron sus condolencias a familiares y amigos de la actriz. La familia también lo hizo de conocimiento público.

El hijo de la actriz, Armando Carrillo, dijo ese mismo día a Televisa Espectáculos que murió por complicaciones del cáncer de mama que se le diagnosticó hacía un tiempo, el cual hizo metástasis. A inicios de 2023, fue operada de una trombosis en las piernas.

La actriz Queta Lavat había sido hospitalizada por una trombosis en marzo. (Foto: Instagram @quetalavatoficial)

Rosita Pelayo, actriz

Hace dos semanas, el 16 de diciembre, se dio a conocer la muerte de la actriz Rosita Pelayo a los 64 años, después de permanecer varios días internada en el hospital.

La noticia fue dada a conocer por el reportero Jorge Zamitiz a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres”, se lee en su mensaje.

Pelayo estaba luchando contra el cáncer de colon, afección que le fue detectada este mismo año. A pesar de que fue sometida a una colostomía, misma que fue exitosa, le detectaron dos tumores más, por lo que estaba tratándose con quimioterapia y radioterapia, pero su salud se agravó rápidamente.

Rosita Pelayo estaba siendo sometida a quimioterapia para tratar su cáncer de colon. (Cuartoscuro)

Cristina Pacheco, periodista y escritora

La periodista Cristina Pacheco, conocida por programas como Aquí nos tocó vivir o Conversando, falleció el 21 de diciembre a los 82 años.

Esto tres semanas después de su último programa en Canal Once, mismo donde comunicó que: “Por razones de salud, graves razones” debía poner pausa a su trayectoria.

Horas después, de que la televisora en la que trabajo diera a conocer el fallecimiento de Pacheco, su hija Laura Emilia reveló que fue diagnosticada con cáncer. “Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal”, señaló.

Cristina Pacheco falleció a los 82 años tras anunciar su retiro de la conducción por problemas de salud. (Foto: Cuartoscuro)

Miguel Ángel Fuentes, actor

Este mismo 29 de diciembre por la mañana se dio a conocer la muerte del actor Miguel Ángel Fuentes, conocido también como ‘el Hulk mexicano’, quien falleció el 28 de diciembre a los 70 años.

El primero en informar del deceso fue su amigo, el actor Arturo Vázquez, y posteriormente la confiró la ANDI México.

Se desconoce el motivo de su fallecimiento, aunque el reportero Antonio Nieto señaló que este habría sido por causas naturales.

Miguel Ángel Fuentes trabajó en algunas producciones de Hollywood. (Foto: Facebook / Miguel Ángel Fuentes)

Rossy Mendoza, actriz, bailarina y cantante

El 29 de diciembre también se reportó la muerte de Rossy Mendoza, quien en los últimos meses había tenido problemas de salud derivados de una caída que sufrió y por la cual se fracturó la cadera. Tenía 80 años.

Su deceso fue confirmado a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, quienes citando a Silvana, hija de Rossy Mendoza, la actriz ya se encontraba en el área de cuidados paliativos y murió a causa de un paro cardiaco.

La actriz y bailarina también tenía lupus, enfermedad por la que habría derivado su paro cardiaco y por la cual su sistema inmune se debilitó.