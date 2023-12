¿Qué pasó con la actriz Queta Lavat, sobreviviente de la Época de Oro que murió a los 94 años?

Queta Lavat murió a los 94 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este 4 de diciembre. La legendaria actriz nunca pensó en el retiro y dejó un legado de más de 150 créditos en producciones, varios de los cuales fueron al lado de Pedro Infante y Jorge Negrete en la Época de Oro del Cine Mexicano.

En 2018, la actriz de Acá las tortas conversó con El Financiero y se describió como una “chiquilla” que fue tímida, educada a inicios de 1900 por su abuela, una señorita de sociedad de San Luis Potosí:

“Soy de los pocos, si no es que la única sobreviviente del elenco de Dos tipos de cuidado, una película que ha trascendido más de 60 años, aún alcanza los ratings más altos en televisión. Nunca antes se había podido reunir a Pedro Infante y Jorge Negrete, y don Ismael Rodríguez, el director, y Miguel Alemán Velasco, el productor, lo lograron”.

En un comunicado de la familia Carrillo Lavat difundido en redes sociales, se recuerda con cariño a la intérprete: “Anunciamos con pesar el fallecimiento de Queta Lavat. Gran actriz, mejor mujer, extraordinaria madre. Con profundos recuerdos y amor”.

Queta Lavat fue Genoveva en 'Dos tipos de Cuidado'. (Foto: Instagram / @quetalavatoficial).

¿De qué murió Queta Lavat?

Aunque no se ha confirmado la causa de su fallecimiento, se ha difundido extraoficialmente que perdió la vida por complicaciones de salud tras una trombosis de la cual no logró reponerse.

El pasado 29 de marzo, Ventaneando informó que la actriz fue hospitalizada de emergencia por una trombosis, una afección en la que se forma un coágulo de sangre en una vena profunda, en general en las piernas, los muslos o la pelvis:

“Está hospitalizada por un trombo, efectivamente, un trombo en la pierna y esperemos que salga todo bien, Doña Queta es una gran actriz”.

Queta Lavat abrió un exitoso canal de Tik Tok con recetas de cocina. (Foto: Instagram / @quetalavatoficial).

Poco después, su hijo Juan Pablo Carrillo explicó a la periodista Ana María Alvarado que su mamá había sido operada de emergencia para retirar ese coágulo en el Hospital Ángeles del Pedregal.

Además, Queta le envió un audio a Alex Kaffie, conductor de Sale el Sol: “Quiero por tu conducto informar a todos mis lindos fans que ya voy de mejoría, ha sido algo muy pesado, muy duro que se presentó; un trombo en una pierna, pero no era uno, eran un montón. Gracias a Dios ya vamos de salida y les agradezco muchísimo su interés por mí, mil gracias, muchos besos a todo mi lindo público, hasta luego”.

Queta sumó mucha popularidad en Tik Tok por sus consejos de cocina y anécdotas sobre la Época de Oro. Una semana antes, el 23 de marzo, Lavat se mostraba en sus redes sociales con buena salud, incluso subió un video a Tik Tok para mostrarle a sus 700 mil seguidores una receta de “un riquísimo caldo de habas a mi estilo” para comer durante la Cuaresma. Esa fue la última receta que publicó.

Sin embargo, en Instagram la actriz publicó por última vez el pasado 4 de octubre en el cual saludó a sus fans desde una alberca.

Queta Lavat fue internada de emergencia en marzo por una trombosis. (Shutterstock / Cuartoscuro)

¿Quién fue Queta Lavat?

Lavat ganó el Ariel de Oro por trayectoria de ocho décadas, conformó una filmografía de alrededor de 160 películas, como Acá las tortas, Dos tipos de cuidado, donde compartió créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete; o bien, en La perla, de Emilio ‘El Indio’ Fernández, la cinta primera en lengua hispana en ganar un Globo de Oro.

La actriz mencionó en 2022 a medios de comunicación: “Es muy divertido, muy bonito, todos los comentarios que me hacen son muy bonitos, me tiene muy feliz el Tik Tok, ahí seguimos... ahorita hay muy poquitos papeles para personas de mi edad. Nacho (Ignacio López Tarso) tiene 97, me gana un poquito”.

En ese encuentro, recordó a Héctor Bonilla, quien acababa de fallecer: “todos los compañeros que se han ido, quiero pedirle a dios que, donde estén, estén felices”.