Queta Lavat contó cómo fue ser actriz del Cine de Oro: ‘Pedro Infante era juguetón, Negrete invitaba pan’

La actriz Queta Lavat falleció este 4 de diciembre a los 94 años, fue ganadora del Ariel de Oro por trayectoria de ocho décadas con alrededor de 160 películas y telenovelas, entre las cuales siempre recordó con mucho cariño Dos tipos de cuidado (1953), donde actuó al lado de Pedro Infante y Jorge Negrete; además de La Perla (1947), en la que conoció a su esposo.

La intérprete nació en 1929, era originaria de la Ciudad de México y nunca consideró retirarse, pero tuvo una salud complicada este año, ya que el pasado marzo fue hospitalizada de emergencia e intervenida por una trombosis en la pierna.

“Una mañana triste ante la ausencia de la gran Queta Lavat. La actriz de la Época de Oro del cine nacional vivirá en la memoria de más de 100 producciones, entre ellas Carita de cielo, Al caer la tarde, ¡Acá las tortas! y Dos tipo de cuidado. Descanse en paz”, escribió la Filmoteca de la UNAM en X.

Queta Lavat participó en más de cien películas. (Foto: @FilmotecaUNAM).

Queta Lavat en ‘Dos tipos de cuidado’

“Dos tipos de cuidado fue una película maravillosa, lleva 60 y tantos años de filmada y sigue vigente”, explicó en 2018 en el programa Conversando con Cristina Pacheco: “para mí es importantísima, es una delicia de película”.

Queta interpretó a Genoveva, personaje que en la ficción es hija de un general. En la cinta, Jorge Bueno (Jorge Negrete) la corteja luego de descubrir que su novia Rosario (Carmelita González) se casó con Pedro Malo (Pedro Infante).

Lavat recordó que Jorge Negrete solía llamarla ‘arañita’ porque siempre estaba tejiendo mientras pasaba de una escena a otra: “Desde niña tejo mucho... Me aboqué a tejer un mantel para cuando me casara, don Jorge me decía ‘¿Cómo que una niña tejiendo? Son cosas de las abuelitas de Guanajuato’”.

Queta Lavat fue Genoveva en 'Dos tipos de Cuidado'. (Foto: Instagram / @quetalavatoficial).

En 2019, Queta contó al programa 24 x segundo que en ese filme Pedro Infante era muy “juguetón y dicharachero” y Negrete muy serio: “don Jorge todas nos invitaba todas las tardes, cargaba una cantidad enorme de pan de dulce que le gustaba mucho y nos invitaba a todos pan con café”.

Con Jorge Negrete, Queta compartió créditos en cinco películas, lo cual marcó su carrera, según relató a El Financiero en 2018:

“Yo era una chiquilla tímida, educada a principios de 1900 por mi abuela, que había sido una señorita de sociedad en San Luis Potosí; tocaba el piano y pintaba, pero no se dedicó a esto para nada. Sin embargo, mi familia siempre me apoyó, yo iba a todas las filmaciones acompañada de mi madre, y comenzar mi carrera con Jorge Negrete fue algo muy grande para mí”.

Lavat vivió una época emblemática para el cine mexicano donde también hubo censura y represión, por ejemplo debía salir con chaperón y no la querían dejar aprender a manejar, pero tomó el volante de todas formas porque los estudios le quedaban muy lejos:

“No podías ni de broma tomar una bebida (alcohólica), pero ¿qué tal fumaban? Era lo más elegante. Me tocó fumar en una película y nunca lo he hecho en mi vida”, explicó a Pacheco.

La actriz sumó más de 700 mil seguidores en Tik Tok, donde solía compartir recetas de cocina y anécdotas de la época, como cuando María Félix la invitó a su boda con Jorge Negrete: “era muy linda, pero muy estirada”.

Además, en su casa tenía la cabeza de una estatua del filme de terror El Niño en la Piedra, ya que su hijo Pablo Carrillo Lavat interpretó el personaje de Hugo.

Queta Lavat fue una actriz de telenovelas y de la Época de Oro del Cine Mexicano. (Foto: @andactores / @quetalavatoficial).

¿Quién fue el esposo de Queta Lavat?

Cuanto Queta actuó en La perla, de Emilio ‘El Indio’ Fernández, la primera en lengua hispana en ganar un Globo de Oro, conoció a su esposo Armando ‘El Güero’ Carrillo, cine-fotógrafo que trabajó toda su vida con Alex Phillips. Luego de ocho años de novios contrajo matrimonio con él.

“No había carretera a Puerto Marqués, salíamos muy temprano en una lancha y regresábamos (de filmar) al atardecer, el ambiente en Acapulco era muy romántico. Entonces mi prima María Elena me presentó al que sería mi esposo por 43 años”, explicó a El Financiero.

La intérprete también mencionó que muchos de sus compañeros de reparto con quienes compartió la vida habían muerto: “Soy de los pocos, si no es que la única sobreviviente del elenco de Dos tipos de cuidado”.