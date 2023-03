Sobrino de Irma Serrano habla de posible bioserie y da detalles de su homenaje

Este 1 de marzo se dio a conocer la muerte de la actriz, cantante y política Irma Serrano a los 89 años, quien dejó un legado de décadas de trayectoria que podría ser contado en una bioserie, según expresó su sobrino Luis Felipe García.

Aunque el proyecto no estaría confirmado, la familia ya ha pensado en las actrices que serían perfectas para darle vida en alguna etapa de su vida.

“Respeto mucho a Belinda y se me hace una artista muy completa y Bárbara Mori más adelante porque también sería una gran (opción), pero no es un tema mío, no es el tema hoy. En una etapa yo creo que ella podría ser, sin duda”, contó a Venga la alegría.

‘La Tigresa’ formó parte de la época del cine de ficheras en México, aunque sus inicios se dieron en la música como intérprete de rancheras. No estuvo ajena a la polémica debido a su relación con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, así como sus acercamientos a ‘Pato’ Zambrano y Poncho de Nigris.

‘La Tigresa’ recibirá homenaje

Este sábado 4 de marzo desde las 11 de la mañana la familia, amigos y público en general podrán despedirse de la actriz cuando se le haga un homenaje –con sus cenizas presentes, aunque confirmaron que descansarán en Tuxtla– en el Teatro Fru Fru, aquel que compró y remodeló.

Los organizadores piden a los asistentes que porten ropa blanca y lleven flores rojas que contrasten con los arreglos florales blancos. El padre José de Jesús Aguilar ofrecerá una misa en un evento donde no faltará el mariachi.

“Era la más feliz cuando entraba al teatro, le cambiaba el ánimo (…) Irma Serrano lo que menos tenía era un culto al ego propio; esas cosas uno las hace de corazón porque piensa que es la única forma de honrarla”, agregó su sobrino.