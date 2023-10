¿Qué enfermedades tenía Matthew Perry, actor de 'Friends'?

Matthew Perry, actor que le dio vida a Chandler en Friends, murió el pasado 28 de octubre a los 54 años luego de que las autoridades lo encontraran en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Aún no se han dado a conocer las causas oficiales detrás del fallecimiento de quien alcanzó la popularidad en 1994 con la serie en la que compartió créditos con Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El medio estadounidense TMZ no descarta un ahogamiento y aseguró que la policía encontró antidepresivos y ansiolíticos luego de que hablara públicamente sobre sus problemas con las adicciones con las drogas y el alcohol en su libro Friends, lovers and the big terrible thing.

Matthew Perry tuvo problemas de adicciones durante la filmación de 'Friends'. (Foto: Facebook / @MatthewPerry)

Los problemas de salud de Matthew Perry

En 1997, los médicos de Perry le recetaron tomar Vicodin para tratar sus dolores luego de un accidente que sufrió en el set de Fools Rush In, película en la que compartió créditos con la mexicana Salma Hayek. Us Weekly afirma que el actor comenzó a hacerse dependiente.

A principios de los 2000 fue internado de emergencia por una pancreatitis, según The New York Times fue al inflamarse el páncreas por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. En 2018 reveló que padeció de una perforación gastrointestinal, pero ocultó la gravedad de su situación.

En realidad estuvo 2 semanas en coma y a punto de fallecer a los 49 años porque su colon estalló tras un exceso de opioides, por lo que permaneció durante 5 meses en el hospital y 9 meses usando una bolsa de colostomía.

“Los médicos dijeron a mi familia que tenía 2 por ciento de posibilidades de vivir. Me pusieron en una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración por tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama Ave María. Nadie sobrevive a eso”, le dijo a People.

En sus memorias se dijo agradecido de estar vivo y contó que ingresó 15 veces a rehabilitación y se sometió a 14 cirugías en el estómago.