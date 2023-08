¿Qué problemas de salud tenía David Ostrosky, actor de ‘Carita de ángel’ que murió a los 66 años?

El actor mexicano David Ostrosky falleció este lunes a los 66 años, luego de que a finales del año pasado decidió dejar su personaje de Homero Funes en la telenovela Vencer la Ausencia, su última actuación en las pantallas, tras tener problemas de salud.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) confirmó su muerte este lunes a través de un breve comunicado en Twitter en el que lamentaron su fallecimiento.

Tuit de la ANDI México. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién era David Ostrosky?

David Ostrosky nació en México el 1 de diciembre de 1956, era parte de la comunidad judía y pese a que primero iba a estudiar medicina, reprobó el examen y mejor entró a estudiar al Centro Universitario de Teatro de la UNAM.

Ahí encontró la vocación de una trayectoria de 4 décadas con cerca de 50 telenovelas, incluyendo clásicos como María Mercedes, María la del Barrio, El diario de Daniela, Carrusel, Teresa, Rosa Salvaje, Carita de ángel, además de series y películas como La Casa de las Flores y Como agua para chocolate.

El actor mexicano David Ostrosky perdió la vida a sus 66 años. (Foto: Instagram / @david.strosky)

¿De qué murió David Ostrosky?

Aunque al momento no se ha confirmado la causa oficial de su fallecimiento, en noviembre de 2022, el actor confirmó que le había sido detectado un tumor en el brazo, por lo cual se encontraba en quimioterapia y tratamiento de inmunoterapia.

Todo comenzó con un dolor en el brazo, tenía constantes malestares. Aunque los doctores le decían que era un padecimiento del cuello, tras una resonancia encontraron que tenía un tumor en esa extremidad, el cual iban a analizar si era canceroso mediante una biopsia.

“Agradezco muchísimo a la vida y a dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte”, comentó en ese entonces a Televisa Espectáculos, “Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme. Hablé con Rosy Ocampo y le dije: ‘no puedo moverme, no puedo ir al llamado’”.

David Strosky fue conocido por diversos papeles en televisión. (Foto: Instagram / @david.strosky)

El actor toda su vida fue muy reservado con su vida personal y su salud no fue la excepción, en esos días trascendió que perdió su brazo, a lo que él contestó: “Tengo mis dos manos, mis dos pies, estoy contento porque mi recuperación es en mi casa”.

Para abril de este 2023, de nuevo una revista de espectáculos de circulación nacional habló sobre la amputación de su extremidad, tras hablar con un supuesto amigo suyo que no reveló su nombre, aunque David Ostrosky ni su familia confirmaron directamente esa información.

De hecho, Ostrosky pasó los últimos meses alejado de los medios y de las redes sociales.