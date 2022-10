Muerte de ‘Mamá Coco’: Director no admite que se inspiró en ella para el personaje, acusa su nieta

La muerte de doña María Salud Ramírez Caballero, conocida por supuestamente haber inspirado la película animada Coco, de Disney y Pixar, hizo que volviera a la conversación una polémica relacionada con el director, Lee Unkrich.

En una entrevista para Quadratin, Patricia, la nieta de la mujer conocida como ‘Mamá Coco’, dijo que Lee Unkrich nunca va a reconocer que se inspiró en ella para realizar el personaje de la película lanzada en 2017, a pesar de que el parentesco es notorio.

Patricia criticó que fue hasta la muerte de María Salud Ramírez que el director de Coco se pronunció al respecto en Twitter, y dijo que “por qué lo sube hasta ahora que ella no está para defenderse” sobre el tema del personaje.

La publicación de Lee Unkrich, que posteriormente fue borrada, decía que no se había inspirado para su película en ninguna persona. “Volvió a negarlo, pero tiene que hacerlo, no va a venir a reconocerlo, porque todos estos años pasaron y no la reconocieron, pues no creo que se haga ahora”, dijo Patricia.

La nieta de María Salud Ramírez dijo que los locatarios del pueblo de Santa Fe de las Lagunas, en Michoacán, recuerdan cuando la producción de la película fue a la comunidad y les dieron entrevistas, y que además la iglesia aparece en la cinta animada.

Patricia explicó finalmente que la producción de Coco habló con María Salud Ramírez cuando visitaron el pueblo de Santa Fe de las Lagunas, y ella “los identificó como unos simples turistas, ella confió en personas que ni siquiera conoció”.

También aseguró que los trabajadores de la producción le ofrecieron “una casita”, a pesar de que a ‘Mamá Coco’ no le interesaba el dinero. Puntualizó que hubiera bastado con que reconocieran que Coco se inspiró en el pueblo, y que el personaje estuvo completamente referenciado en doña María Salud Ramírez.

