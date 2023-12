Reaparece Enrique Peña Nieto en exclusivo hotel: ¿Cuánto cuesta hospedarse en Punta Cana?

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en una reunión en el exclusivo Puntacana Resort & Club, ubicado en la República Dominicana, en el cual pasó un tiempo este diciembre.

Frank Elias Rainieri, Presidente del PUNTACANA Grupo, fue quien compartió en sus redes sociales una imagen en donde se le ve posando junto a Sebastián Piñera, Hillary y Bill Clinton en el lobby junto a un árbol de Navidad. “Compartiendo en familia con grandes amigos”, escribió.

Hasta más de 40 mil pesos se ofrece para estar en una suite frente a la playa. (Foto: Instagram @puntacanaresort)

Así es el lujoso resort donde fue visto Peña Nieto

En la página web del resort de playa y golf en el Caribe cuentan sus amenidades, que incluyen más de 15 mil acres de terreno para jugar golf, con 45 hoyos profesionales.

Además, los huéspedes de sus hoteles en Punta Cana pueden relajarse en el Six Senses Spa, una reserva ecológica con 15 manantiales en donde además de estar rodeado de naturaleza, puedes encontrar lagos, una zona comercial y los restaurantes Brassa, Bao y La Yola.

Prometen una “experiencia vacacional de primer nivel” con actividades como ver especies de pájaros, tours a caballo, además de caminar por la playa.

El resort de Punta Cana cuenta con campo de golf. (Foto: Instagram @puntacanaresort)

Esto cuesta hospedarte en Puntacana Resort & Club

El lugar tiene varios hoteles: Tortuga Bay, The Westin, Four Points, Sanctuary Cap Cana y The Estates Experience (villas), que cuentan con diversos rangos de precios.

Westin Hotels & Resorts forma parte de la cadena Marriott Bonvoy con comodidades exclusivas, lo que lo hace uno de los más solicitados gracias a sus 200 habitaciones con vista al mar.

El costo de sus habitaciones y suites con balcón por noche también dan a la alberca, libres de humo de tabaco y con mascotas permitidas, es el siguiente:

Tradicional (vista al mar, 1 King) - 404 dólares (6 mil 856 pesos mexicanos)

Traditional (vista al mar, 2 camas Queen) - 384 dólares (6 mil 516 pesos mexicanos)

Premium (vista al mar, 1 cama King) - 464 dólares (7 mil 874 pesos mexicanos)

Suite Junior (vista al mar, 1 cama King)- 534 dólares (9 mil 062 pesos mexicanos)

Suite (vista a la playa, 1 cama King) - 780 dólares (13 mil 237 pesos mexicanos).

Puntacana Resort & Club cuenta con diversas amenidades. (Foto: Instagram @puntacanaresort)

También ofrece una opción de Sanctuary Cap Cana, que es un todo incluido para adultos con 324 suites con los siguientes precios por noche: