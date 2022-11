Rebecca Jones: Representante comparte actualización sobre su estado de salud

Este miércoles, la salud de Rebecca Jones encendió las alarmas del mundo del espectáculo ya que se reportó que había sido ingresada de emergencia al hospital en estado grave, e incluso se solicitaban donadores de sangre, aunque no se supo nada más.

Horas más tarde se informó que lo que provocó su visita inesperada al nosocomio fue una infección en las vías respiratorias: “Se le bajaron las defensas, pescó una infección en los pulmones y ella tomó la decisión ayer de ir al hospital, internarse para que sea atendida como es debido”, explicaron.

Representante de Rebecca Jones comparte actualización de su estado de salud

Ahora, la representante de Jones, Danna Vázquez, compartió el parte del médico al programa Hoy, donde adelanta que hubo mejoría en su estado de salud y que actualmente se encuentra estable; incluso mencionó que en los próximos días podría regresar a trabajar, ya que estaba filmando una telenovela.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que era muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado, no ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros o por ahí. Ha tenido un avance favorable”, explicó Vázquez a la transmisión.

A pesar de que su estado de salud se reportaba grave en ese momento, la actriz de 65 años tenía planeado regresar a los foros de la telenovela en la actualmente está trabajando.

“Ella desde que iba en camino al hospital ella me decía ‘Voy rápido y regreso a grabar’. Es una persona que está muy preocupaba por regresar a los foros, por no dejar mal su trabajo nunca”, señaló.

Rebecca Jones no planeaba decir que fue al hospital

Danna compartió a la transmisión matutina que ellos no tenían planeado hacer público su internamiento, pero que se tomó esa decisión ya que, al estar internada en terapia intensiva, el nosocomio solicitaba donadores de sangre, lo cual anunciaron.

“Decía el doctor que es sorprendente la actitud que tiene. Nosotros sacamos el comunicado porque es muy hermética. Se hizo publico porque el hospital pidió sangre, no es porque ella necesite una transfusión de sangre. Sino no lo hubiéramos hecho público”.

La representante de Rebecca Jones, así como su agencia, son los únicos facultados para compartir información acerca de la evolución de la actriz, por lo que en próximos días u horas puede haber más información.