Muere María Eugenia Kuri Kuri, mamá de Fabián Lavalle: ‘Una jefa a todo dar’

No todo es amor y felicidad este Día del Amor y la Amistad, pues para algunas personas representa pérdidas irreparables. Tal es el caso del conductor Fabián Lavalle, quien este 14 de febrero dio a conocer la muerte de su madre, María Eugenia Kuri Kuri.

Inicialmente, programas como Chismorreo, en el que colabora el conductor de TV conocido como ‘Fabiruchis’, dieron a conocer el fallecimiento de la señora Kuri.

“Le enviamos a él y a toda su familia nuestro más sentido pésame y les deseamos fortaleza y resignación en estos momentos de profunda tristeza”, se lee en una publicación vía Instagram.

María Eugenia Kuri Kuri tenía 82 años al momento de su deceso; la madre del presentador de TV nació en 1942, de acuerdo con la esquela compartida en redes sociales.

El conductor Fabián Lavalle era muy cercano a su madre, quien falleció este 14 de febrero. (Foto: Instagram @fabianlavalle)

¿Qué le pasó a la mamá de Fabián Lavalle?

Horas después de anunciarse la muerte de la mamá de Fabián Lavalle, el conductor no ha realizado ninguna declaración pública sobre la pérdida de su madre.

Se desconoce si la señora María Eugenia Kuri tenía alguna enfermedad que mermara su salud o padecimiento que provocara su muerte. Lavalle solo compartió una de las esquelas en donde le dan el pésame.

La hermana del conductor, Lorena Porras Kuri, compartió en sus redes sociales la noticia, aunque tampoco mencionó la causa de muerte de la mamá del conductor.

“Madre hoy te despido con mucho dolor, pero llena de alegría de saber que ya estás descansando con los tuyos. Me dejas un hueco muy grande mismo que pienso llenar con todo lo que me enseñaste, con todo lo que me diste y con un agradecimiento enorme por el amor con el que me hiciste lo que soy. Te amo y no dejes de guiarme con tu luz maravillosa, descansa mami”, escribió vía Instagram.

Publicación de Lorena Porras Kuri, hermana de Fabián Lavalle, en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién era María Eugenia Kuri Kuri, mamá de Fabián Lavalle?

La señora María Eugenia Kuri Kuri no era una figura pública, por lo que se sabe poco sobre su vida; en realidad, solo lo que ha compartido su famoso hijo.

En redes sociales, ‘Fabiruchis’ compartía frecuentemente fotos con su madre, a quien se refería como ‘el amor de su vida’, ‘su tesoro’ y ‘la reina de su corazón’; una de las personas más importantes de su vida, al igual que su hermana Lorena.

Eugenia Kuri era de origen libanés, reveló Fabián Lavalle en una entrevista con ‘El Burro’ Van Rankin publicada en febrero de 2024.

“La amo, es una jefa a todo dar, es una luchona; es mi cómplice, cuando vamos a comer y platicamos a toda madre (…) no sabes qué tardes”, aseguró ‘Fabiruchis’, quien siempre que puede, habla sobre el gran amor que siente por su madre.

‘Tete’, como también le llamaban a la madre del conductor, enviudó en 2008 gracias a un accidente que sufrió mientras paseaba en Coyoacán. También perdió a su hijo Alberto, hermano de Fabián Lavalle, por una operación mal practicada en 2006. Sin embargo, los más cercanos en los últimos años fueron Lorena, Fabián y su madre.