¿De qué murió Araceli, mamá del conductor Daniel Bisogno?

Araceli Bisogno, quien fue madre del conductor Daniel Bisogno, que se encuentra en vías de recuperación de una infección pulmonar que le impedía respirar, falleció la noche del 24 de febrero tras haber sido hospitalizada un día antes.

Por medio de las redes sociales de Ventaneando, programa en el que trabaja Daniel Bisogno, se informó la muerte de Aracli Bisogno:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Aracely Bisogno, madre de nuestro querido compañero Daniel Bisogno”, se puede leer en parte del comunicado que se publicó.

Daniel Bisogno es el mayor de los 3 hijos de Araceli Bisogno. (Fotos: 'Ventaneando').

¿Qué pasó con la mamá de Daniel Bisogno?

Aunque en un inicio no se dieron los detalles detrás de su muerte, por medio de X, red social antes conocida como Twitter, Ventaneando mencionó que Araceli Bisogno padecía de una infección generalizada.

“Araceli Bisogno atravesaba una difícil situación de salud desde hace tiempo debido al COVID que contrajo dos veces. Su ingreso al hospital la madrugada del viernes pasado, fue a causa de una infección generalizada que no logró superar”, señaló el programa.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NIH, por sus siglas en inglés), una infección es la invasión y multiplicación de hongos, bacterias o virus en diferentes partes del cuerpo.

Daniel Bisogno es hijo del matrimonio entre Aracli y 'Concho' Bisogno. (Foto: Ventaneando / Instagram / @bisognodaniel)

El libro An Introduction to Microbiology for Nurses (1980), comparte en uno de sus capítulos que las infecciones generalizadas suelen ser aquellas en las que los microorganismos invasivos se encuentran en más de una zona del cuerpo.

Esto puede resultar en septicemia, un problema de salud en el que el sistema inmunológico actué de manera incorrecta y ataqué al funcionamiento de los órganos.

A pesar de ello, no se han dado más detalles sobre el tipo exacto de infección con el que estaba batallando Araceli Bisogno.

¿Quién era Araceli Bisogno?

A diferencia de Daniel y Alex Bisogno, ambos conductores, Araceli se mantuvo alejada de los reflectores de la vida pública.

En 2021, en marco del Día de las Madres, Daniel Bisogno hizo un video en el que recordó a su madre con algunas anécdotas de su infancia.

“Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre se portó muy bien. Nos aventaba la chancla, eso sí”, mencionó Daniel.

Bisogno Araceli Bisogno tuvo tres hijos, de los cuales dos se dedican a la industria del entretenimiento. (Foto: Facebook / @Ivette Bisogno)

Además, el conductor reveló que, cuando apenas daba sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, fue su madre quien lo acompañó a los ‘castings’.

“Nos llevó, tanto a mí como a mis hermanos, a todos los ‘castings’... siempre estaba con nosotros en todas partes, una gran madre”.