‘Me dijo que estaba hormonal’: Mariana Echeverría detalla la pelea que la distanció de Faisy

Meses después de que Faisy, el conductor de Me Caigo de Risa, reveló que se distanció de Mariana Echeverría e incluso tomó la decisión de despedirla de Faisy Nights, la exconcursante de La Casa de los Famosos México habló al respecto.

Fue mediante una transmisión en vivo, que Mariana Echeverría, apodada ‘Lady Mango’ por una pelea que tuvo dentro del reality show, abordó todos los rumores que se crearon tras su paso por el programa de televisión.

Faisy y Mariana Echeverría están distanciados. (Foto: Instagram faisirrito y marianaecheve)

Esto debido a que la presentadora se convirtió en una de las concursantes más polémicas de La Casa de los Famosos junto al comediante Adrián Marcelo, e incluso llegó a ser señalada por hacer bullying a sus demás compañeros.

¿Por qué se distanciaron Mariana Echeverría y Faisy?

La relación de Mariana Echeverría y Faisy era muy buena, ya que fueron amigos durante años e incluso compartieron el set de grabación durante una década al trabajar juntos en Me Caigo de Risa.

No obstante, en agosto de 2023, el actor Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, reveló que ya no era cercano a la famosa y compartió: “en el momento en el que ya no me sentí cómodo, me hice a un ladito”.

Además, en una entrevista con el programa Hoy admitió haber tenido un ‘encontronazo’ con Mariana Echeverría, sobre lo que finalmente habló la famosa en su transmisión en vivo.

La pelea entre Mariana Echeverría y Faisy comenzó en uno de los ensayos de de ‘Faisy Nights’ de donde la presentadora fue despedida: (Foto: Faisy Nights)

Pues comentó: “tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo” e indicó que poco después de la discusión ella perdió a su bebé.

A pesar de que en esa ocasión se llegó a culpar al presentador, ella aclaró que la pelea no fue un factor para su pérdida, ya que todo fue a causa de una situación hormonal; sin embargo, su relación se fracturó en ese momento.

“Yo ya no me sentía bien en Faisy Nights. Se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo, entonces él grababa una parte y yo grababa otra”, compartió sobre cómo fue su relación tras la pelea.

A pesar de que Mariana Echeverría y Faisy tenían una gran amistad se distanciaron. (Foto: Faisy Nights)

La exconcursante de La Casa de los Famosos México 2024, también indicó que desde ese momento se perdió la buena química que ellos llegaron a tener cuando trabajaban juntos.

¿Por qué Mariana Echeverría salió de ‘Me Caigo de Risa’?

Una situación que llamó la atención, fue la salida de Mariana Echeverría del programa de comedia Me Caigo de Risa, en donde trabajó a lo largo de 10 años, por lo que ella también habló al respecto en su transmisión en vivo.

“Al final, yo ya no estaba bien con Faisy”, compartió e indicó que fue en ese momento que le ofrecieron ser una de las concursantes de La Casa de los Famosos México, por lo que tomó la decisión de ser parte del reality show.

Mariana Echeverría salió de 'Faisy Nights' después de un conflicto con el conductor Omar Pérez Reyes. (Foto: Especial / Cuartoscuro.com / Mariana Echeverría Facebook).

“Si no estoy bien con Faisy, la química no va a ser la adecuada, entonces ¿para qué (me quedo)? Y dije: ‘bueno, pues voy a agarrar este proyecto’”, compartió, rechazando así que hubiese sido despedida de Me Caigo de Risa.

“Quién tomó la decisión de no estar, por estar en La Casa de los Famosos, fui yo” aclaró en la transmisión, en donde compartió que desconoce si estará en la próxima temporada de Me Caigo de Risa.

¿Qué ha dicho Faisy de su relación con Mariana Echeverría?

Aunque Faisy no ha revelado detalles sobre esta pelea, sí compartió que su amistad con Mariana Echeverría había quedado atrás, pues decidió alejarse luego de detectar algunas situaciones negativas.

“Es válido moverse. No solo ahí: en la universidad, en la oficina, en una escuela; yo lo que hice fue eso (...) me gustaría decirles más cosas, pero trato de portarme como un caballero. Tomé la decisión de seguir, porque ya no me la pasaba bien”, dijo el conductor en un encuentro con los medios de comunicación.

Faisy aseguró que ya no se siente cómodo cerca de Mariana Echeverría, aunque no explicó los motivos de esta situación. (Foto: Faisy Nights)

Es por este motivo que también solicitó la salida de la famosa de Faisy Nights: “Al inicio, todos se sorprendían porque en Faisy Nights decidí no seguir con la relación con Mariana, y todos se enojaban conmigo. Pero es que, cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse”.

Por otra parte, Mariana Echeverría compartió que previo a La Casa de los Famosos no había un buen ambiente laboral en Faisy Nights: “yo había tenido muchos problemas porque no me trataron bien. Me sentí un poco humillada”, reveló.