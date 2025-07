La extraña muerte de Alon Aboutboul, actor de ‘Batman’ y ‘Rambo’: Se desmayó en la playa y falleció

Alon Aboutboul, actor de Batman: El caballero de la noche asciende, murió en condiciones extrañas este 29 de julio a los 60 años tras desmayarse en una playa de Israel.

Miki Zohar, ministro de Cultura y Deportes de Israel, lamentó en X el fallecimiento del actor de Rambo III, con Sylvester Stallone: “Anoche vi una entrevista reciente donde hablaba con pasión de su trabajo. Incluso después de tantos años en la industria, su compromiso era evidente. Fue un artista con una gran profundidad emocional y dejó una marca indeleble en la cultura israelí”.

Su mánager Mark Teitelbaum declaró a USA Today: “Era un actor brillante, un verdadero artista, un icono israelí, pero lo más importante es que era un padre cariñoso de sus cuatro hijos y un querido amigo mío y de muchos otros. Poseía una claridad moral y espiritual difícil de encontrar. Como pueden imaginar, su familia está conmocionada. Le echaremos mucho de menos. Que su recuerdo sea una bendición”.

El actor Amin Joseph, su compañero en Snowfall, también lo recordó en redes sociales: “Tu trabajo fue afilado, complejo e inolvidable. Diste verdad a cada escena. Me alegra haber compartido el set contigo.”

Alon Abutbul fue conocido por 'Batman: El caballero de la noche asciende' (2012), 'Red de Mentiras' (2008) y 'Londres bajo fuego' (2016). (Foto: Shutterstock).

¿Qué le pasó a Alon Aboutboul? Esto se sabe sobre su fallecimiento

El martes 29 de julio de 2025, Alon Aboutboul colapsó repentinamente mientras se encontraba en la playa HaBonim, cerca de Zichron Ya’acov, al norte de Tel Aviv.

De acuerdo con reportes del Jerusalem Post, el actor se desvaneció tras salir del agua y fue atendido inmediatamente por salvavidas, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos por estabilizarlo, no lograron revivirlo.

La información fue confirmada por Mark Teitelbaum a USA Today. Hasta el momento, las autoridades y la familia no han revelado la causa oficial de su muerte.

¿Quién fue Alon Aboutboul? De Israel a Hollywood

Nacido el 28 de mayo de 1965 en Kiryat Ata, Israel, en una familia de origen egipcio y argelino, Aboutboul se formó en la Thelma Yellin High School of Arts y comenzó su carrera cinematográfica a los 15 años en la película hebrea Morning Star (1980).

Su primer gran reconocimiento llegó en 1986 con Ricochets, un drama sobre una unidad del ejército israelí durante la Guerra del Líbano, que inicialmente fue concebido como un filme de entrenamiento militar.

Desde entonces, participó en más de 100 producciones entre cine y televisión, destacando por su habilidad para interpretar tanto papeles de tipo duro como personajes introspectivos, románticos y cómicos.

En Hollywood, fue conocido por sus actuaciones en Rambo III (1988), con Sylvester Stallone, donde tuvo el papel de Nissem.

Asimismo, salió en Body of Lies (2008), Munich (2005), London Has Fallen (2016) y The Dark Knight Rises (2012), donde interpretó al físico nuclear ruso Dr. Leonid Pavel. En esta última, dirigida por Christopher Nolan, compartió créditos con Christian Bale y Tom Hardy.

En televisión, Aboutboul dejó una huella importante con personajes complejos. Su papel más destacado a nivel internacional fue el de Avi Drexler en la serie Snowfall de FX, donde apareció en 25 episodios. También tuvo roles en producciones como Twin Peaks, Homeland, The Leftovers, FBI: International y la serie israelí The German, en la que interpretó a un alto funcionario del Mossad.

Los reconocimientos de Alon Aboutboul

A lo largo de su carrera, Aboutboul recibió varios galardones, incluido el Premio Ophir al Mejor Actor de Reparto por Nina’s Tragedies (2003), donde interpretó a un fotógrafo enamorado de una joven viuda. En 2008, fue galardonado como Mejor Actor en el Festival de Cine de Jerusalén por Out of the Blue, cinta en la que encarnó a un chatarrero marginado.

También fue reconocido con el Premio de la Academia de Televisión de Israel por su trayectoria. Más allá de lo artístico, se involucró en la vida pública: en 2006 se postuló para el Parlamento israelí (Knéset) como parte de la lista del Partido Laborista, y fue una voz crítica contra la corrupción.

En el momento de su fallecimiento, Alon Aboutboul se encontraba en preproducción de la película Jacob’s Dream, en la que actuaría, codirigiría y coescribiría el guion. La cinta, según IMDb, narraría la historia de un sicario israelí en Los Ángeles que descubre que su última víctima era un amigo de la infancia, lo que lo impulsa a regresar a Jerusalén para enterrarlo.

También estaba por comenzar las grabaciones de una nueva serie para el canal israelí Yes, que ahora ha anunciado que incorporará una colección especial de películas y programas del actor en su plataforma como homenaje. Entre los títulos destacados se encuentran Forgiveness, Leylasede, The Dealers, The German y London Has Fallen.

Aboutboul vivió entre Israel y Los Ángeles. Le sobreviven su esposa, la directora y escritora Shir Bilya, y sus cuatro hijos.