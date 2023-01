Carmen Campuzano contó que Sylvester Stallone le ‘tiró la onda’: ‘Me picaba las costillas’

Las anécdotas de las estrellas del espectáculo suelen ser divertidas; en algunas de ellas existen crossovers que resultan inimaginables, como el que ocurrió entre Carmen Campuzano y Sylvester Stallone, donde incluso hubo coqueteo y propuestas sugerentes.

Campuzano, quien fue una de las actrices más populares de la década de los noventa y reconocida por su carisma y belleza, contó cómo fue una entrevista que tuvo con el protagonista de Rambo, quien se habría mostrado muy coqueto con ella.

Carmen Campuzano dice que Sylvester Stallone le coqueteó

En una plática que sostuvo Campuzano con el programa De Primera Mano, compartió la anécdota de cuando entrevistó a Stallone, quien en ese momento se encontraba en la cúspide de su carrera y se portó muy coqueto con ella.

“Me tiró la onda Sylvester Stallone. Me acuerdo que lo estaba yo entrevistando y me picaba -las costillas-, y era de mis primeras entrevistas que yo hacía”, señaló la actriz en primera instancia.

También mencionó que, mientras el actor de Rocky le picaba las costillas, le propuso ser parte de su próximo proyecto cinematográfico.

“Él se daba cuenta y me picaba las costillas por atrás y yo por acá con el micrófono y camarógrafo... me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película”, algo que nunca aceptó y, por ende, la película que tenía planeada el actor nunca salió a la luz.

Campuzano insistió en el hecho de que Sylvester le hizo algunas propuestas sugerentes, pero ella fue firme en no aceptar.

“Me estaba invitando a que fuera... no yo su cena, lo vamos a invertir; para que fuera mi cena de esa noche, casi casi. Sí era muy sugerente, muy sugerente el rollo, entonces quiero decirte que pues no se le cumplió porque pues yo no soy trofeo”, aseguró la también modelo.

Carmen Campuzano también conoció a Bruce Willis

A pesar de ello, aclaró que Sylvester Stallone nunca fue irrespetuoso con ella, e incluso recordó la vez que conoció a Bruce Willis, quien actualmente lidia con un diagnóstico de afasia.

“Nunca me faltó al respeto, aclaro, jamás hubo una falta de respeto. Sí todo como mucho encanto y como que pues se iba ahí dando a entender. De hecho, tuve la oportunidad de convivir en un par de ocasiones con él, como con Bruce Willis, que ese señor se me hace un encanto aparte de que es divertido y maravilloso”, finalizó.